„Traian Băsescu ar fi primit doi saci plini cu bani”?!

Un nou set de dezvăluiri incendiare scutură din temelii Direcţia Naţională care ar trebui să se ocupe cu Anticorupţia (DNA). Dezvăluirile aparţin fostului specialist economic al DNA - Serviciul Teritorial Tg. Mureş, Dumitru Gheorghiu, cel care, potrivit luju.ro, de-a lungul timpului a scos la iveală multe dintre neregulile DNA. Dumitru Gheorghiu s-a prezentat vineri, 27 iunie 2014, la ICCJ, unde se judecă cererea de strămutare a dosarului în care el a dat în judecată DNA, cerând reîncadrarea în funcţie, după ce a fost eliminat din sistem pentru că ar fi descoperit informaţii compromiţătoare la adresa lui Daniel Morar şi a altor şefi DNA. Potrivit aceleiaşi surse, este vorba despre dosarul în care Dumitru Gheorghiu cere anularea Ordinului 55/26.08.2011, emis de fostul şef DNA Daniel Morar, prin care a fost destituit, reintegrarea în funcţia deţinută anterior ordinului şi acordarea unor despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care a fost lipsit. Completul ICCJ, format din judecătoarele Simona Marcu, Gabriela Bogasiu şi Denisa Stănişor, va hotărî dacă dosarul va fi mutat la o altă instanţă sau va rămâne pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Dumitru Gheorghiu a relatat jurnaliştilor de la luju.ro ce s-a întâmplat la înfăţişarea de la ICCJ şi ce a spus în faţa judecătorilor. Dacă faptele reclamate într-una dintre aceste declaraţii se vor dovedi a fi reale, Traian Băsescu ar putea fi implicat într-un nou scandal cu iz de corupţie, afirmă jurnaliştii. Potrivit site-ului luju.ro, Dumitru Gheorghiu a declarat că a dezvăluit în faţa celor trei judecătoare că, „în 2009, un ofiţer din cadrul unui serviciu de informaţii i-a povestit cum Traian Băsescu ar fi primit de la primarul municipiului Tg. Mureş doi saci cu bani. Potrivit lui Gheorghiu, la câteva luni de la acest moment, şeful DNA Mureş, procurorul Sandu Marin, ar fi fost obligat să demisioneze, pentru ca ulterior, dosarele lui Dorin Florea, şase la număr, să fi fost închise. De asemenea, Dumitru Gheorghiu a precizat că acelaşi ofiţer de informaţii i-ar fi povestit cum săptămânal, la Bucureşti, plecau valize de bani. Dezvăluirile sunt unele extrem de grave, cu atât mai mult cu cât ele vin din partea unui om care a lucrat ani de zile în sistem şi care deţine extrem de multe informaţii”.

Potrivit lui Dumitru Gheorghiu, „dacă informaţiile primite de la acel ofiţer de informaţii, cum că Traian Băsescu a primit doi saci cu bani de la Florea, sunt reale, și cer organelor abilitate să verifice acest lucru, pentru că undeva trebuie să existe nişte filme sau înregistrări ale acestor evenimente, dacă aceste informaţii sunt reale, rezultă că Traian Băsescu a folosit DNA pentru a se îmbogăţi. Eu nu cred că toţi banii ăia au mers în campania electorală”.

Prezentăm în continuare declaraţiile făcute de Dumitru Gheorghiu pentru Lumeajustiţiei.ro:

„M-am prezentat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cerând strămutarea procesului din cauza faptului că, la Curtea de Apel Bucureşti, lucrurile sunt foarte încurcate. Dosarul meu, cu eludarea sistemului ECRIS, a fost repartizat unor judecători care, în opinia mea, sunt obedienţi puterii. Documentaţia este în cererea mea de strămutare a procesului. Am rugat-o pe doamna preşedintă, când mi-a dat cuvântul, să încep discursul cu un citat: „Lucrul pentru care îl acuz deocamdată este anturajul în care a intrat şi închei asigurându-vă că între nevoia de consolidare a Justiţiei şi reflexul firesc de a-mi apăra fratele aleg consolidarea Justiţiei”. Citat din preşedintele României, domnul Traian Băsescu, discurs din data de 19 iunie 2014, cu ocazia scandalului legat de mita pe care a luat-o fratele acestuia. Eu m-am dus la ICCJ în speranţa că voi găsi înţelegere şi dosarul va fi strămutat de la Curtea de Apel Bucureşti, unde lucrurile sunt foarte încurcate şi mi se pare că judecătorii sunt şantajaţi, iar aici, la Înalta Curte, Completul CC8, format din doamnele judecător Marcu Simona, Bogasiu Gabriela şi Stănişor Denisa, m-a ascultat, iar când am început să citez din domnul preşedinte, doamna preşedintă m-a întrerupt, că nu are legătura cu dosarul. Or, eu i-am spus că are legătură cu dosarul, deoarece totul este legat de acest dosar. Şi informaţii de la nivel înalt, de la un avocat care este în preajma puterii... A venit acel avocat şi mi-a spus un lucru: „îmi pare rău că trebuie să ţi-o spun eu, dar s-a hotărât la nivel foarte înalt să nu mai fii primit în sistem“.

Am continuat în instanţă spunându-i doamnei judecător Marcu Simona că, la sfârşitul anului 2009, un ofiţer din serviciile secrete mi-a relatat faptul că Traian Băsescu a participat la inaugurarea fabricii de saltele din Luduş. Cu acest prilej, primarul Dorin Florea, vicepreşedintele PDL şi omul său de încredere, Claudiu Maior, i-ar fi dat lui Traian Băsescu doi saci plini cu bani, saci care ar fi fost încărcaţi în maşina prezidenţială de către ofiţeri SPP. Dacă informaţiile primite de la acel ofiţer de informaţii, cum că Traian Băsescu a primit doi saci cu bani de la Florea, sunt reale, şi cer organelor abilitate să verifice acest lucru, pentru că undeva trebuie să existe nişte filme sau înregistrări ale acestor evenimente, dacă aceste informaţii sunt reale, rezultă că Traian Băsescu a folosit DNA pentru a se îmbogăţi. Eu nu cred că toţi banii ăia au mers în campania electorală. Nu am date despre sume. Tot ce mi-a spus acel ofiţer a fost doi saci plini cu bani şi câte o valiză plină cu bani care pleacă săptămânal pentru Bucureşti. Eu nu cred că informaţiile pe care le-am tratat cu superficialitate, acelea ca Traian Băsescu ar fi primit bani de la Dorin Florea, acum nu cred că nu sunt adevărate. Eu ştiu că în serviciile secrete există români adevăraţi şi am încredere că vor face tot ce trebuie. Dacă există probe că Traian Băsescu a primit bani de la Dorin Florea, la Luduş, în anul 2009, ar fi bine ca acele probe să iasă la lumină”.

„Imediat, în perioada următoare, şeful DNA (n.r. - DNA Mureş), procurorul Sandu Marin, a fost obligat să demisioneze... A fost preferată Curcă Elena. Ea a rezolvat cele şase dosare, rezolvate în sensul favorabil lui Dorin Florea”

“Am rămas uimit de această informaţie şi nici n-am crezut-o, însă acum, văzând scandalul legat de fraţii Băsescu şi coroborând cu toate întâmplările care au avut loc ulterior, lipsa mea de încredere într-o sursă, de altfel, extraordinar de credibilă a început să se modifice. Spun asta pentru că la începutul anului 2010, deci imediat în perioada următoare, şeful DNA (n.r. - DNA Mureş), procurorul Sandu Marin, a fost obligat să demisioneze. Adică nu să demisioneze, el avea anii împliniţi de pensie şi dintr-o dată, deşi i se prelungise mandatul, imediat a trebuit să plece în pensie. A plecat în pensie şi, în mod normal, trebuia să vină un procuror care a lucrat la noi, Vartic Marius, şi care lucra la structura centrală, dar Morar nu l-a preferat şi a pus-o pe cea dorită de Dorin Florea, primarul municipiului Tg. Mureş, care avea şase dosare în lucru la acea dată. A fost preferată Curcă Elena. Ea a rezolvat cele şase dosare, rezolvate în sensul favorabil lui Dorin Florea. Înainte de începerea muşamalizării dosarelor, procurorii Dull Zoltan şi Rita Nicolae au fost sunaţi de adjuncta lui Morar, Laura Oprean, care le-a comunicat că au 48 de ore să plece din DNA, să se întoarcă la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel. Cei doi procurori au fost siliţi să plece în 48 de ore, făcuseră nişte memorii în care arătau că e o greşeală teribilă să se numească Elena Curcă în fruntea DNA, că femeia face falsuri, că nu ştie să facă diferenţa între ordonanţă şi rezoluţie, între pedeapsă complementară şi pedeapsă accesorie, este străină de ceea ce înseamnă muncă de procuror, dar probabil de aia trebuia pusă acolo. Timp de trei ani consecutiv, DNA Mureş a fost ultimul loc pe ţară, s-a terminat cu acest serviciu, au fost muşamalizate dosarele lui Florea, au fost muşamalizate dosarele şefilor din Poliţie”.

“DANIEL MORAR A VRUT SĂ SCAPE DE MINE PENTRU CĂ A VĂZUT CĂ AVEAM DATE COMPROMIŢĂTOARE LA ADRESA LUI” “I-am spus doamnei judecător că acest dosar a fost făcut datorită faptului că trebuia să fiu eliminat din DNA, că domnul Morar a trimis, în timp ce eram bolnav, echipe ca să verifice tehnica de calcul şi a găsit dovezi compromiţătoare la adresa lui şi a celorlalţi membri ai conducerii. A aşteptat să vadă dacă mor sau trăiesc şi, pentru că am îndrăznit să trăiesc, a făcut comisia de disciplină şi, când mi-am anunţat intenţia de a mă întoarce la DNA să lucrez, a venit la Tg. Mureş, a tras un perdaf poliţiştilor că nu aduc informaţii, de fapt, toate astea erau notele informative ale doamnei Curcă despre colegi, aşa cum era obişnuită să facă. Le-am spus doamnelor judecătoare că Daniel Morar a vrut să scape de mine pentru că a văzut că aveam date compromiţătoare la adresa lui. (…) Am cerut Înaltei Curţi să-şi amintească faptul că aici, în această clădire, avem de-a face cu crema Justiţiei din România şi nu ar trebui să le fie frică doamnelor şi domnilor judecători. Am cerut strămutarea, eu nu ştiu dacă strămutarea se va aproba, sper”.