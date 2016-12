Traian Băsescu ar putea ajunge în instanţă, în procesul fratelui său cu clanul Bercea

Traian Băsescu va fi chemat ca martor în procesul pe care fratele său, Mircea, îl are cu familia interlopului Bercea Mondial. Avocatul Pavel Abraham a declarat că la termenul din 30 aprilie va propune audierea fostului preşedinte, iar dacă instanţa va fi de acord, acesta va ajunge la începutul lunii mai în faţa judecătorilor. Cum Traian Băsescu nu mai este preşedintele României, avocatul Pavel Abraham, care reprezintă familia interlopului Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, în procesul cu Mircea Băsescu, vrea să-l cheme în instanţă pentru ca acesta să depună mărturie în procesul de şantaj. Rudele lui Bercea Mondial susţin că i-au dat lui Mircea Basescu bani grei pentru a-l ajuta pe interlop să scape de închisoare şi că o parte din sume au ajuns chiar la Traian Băsescu. "La sfârşitul acestei luni este un termen la care se pot propune noi probe. Noi vom face acest lucru, le avem pregătite. Între cei care vor fi propuşi pentru a fi audiaţi ca martori este inclusiv fostul preşedinte. Domnia sa are dreptul să se abţină, fiind fratele inculpatului, dar va decide domnia sa. Am văzut că are alte priorităţi. Udrea e înaintea fratelui şi chiar a familiei domnului Mircea Băsescu. Dar asta e o altă chestiune, nici măcar ironie nu pot s-o numesc. Termenul nostru e pe 30 aprilie, asta ar însemna la primul termen din luna mai sau când va decide instanţa", a explicat Pavel Abraham, la România TV.