Traian Băsescu este urmărit penal pentru spălare de bani!

05:08:26 / 21 Aprilie 2016

capra bestiolului politic

Ce mai domne,Don Basescu are bafta la o campanie foarte interesanta ,originala si pe gratis..Povestea cu urmaririle penale a mai fost si de fiecare data ,foarte motivat,Basescu s-a pus la dispozitia justitiei cu vraful de dosare sub brat . De fiecare data a fost gasit nevinovat.Si,bineinteles i-au crescut credibilitatea ,increderea si intentiile lui politice de ...animal politic .Cred ca lucreaza mana-n mana cu Ciuvica.Asta-i face plangere penala ,si Basescu castiga de fiecare data.Castiga si daune morale de care nu are nevoie , i le lasa lui Ciuvica si ceva in plus.Castiga si ce este mai important-capital politic.pe care si-l insuseste din plin pricopsindu-se cu renumele de ,...bestiol politic a carui capra deocheata supravietuieste.