Traian Băsescu, pus sub acuzare în dosarul de șantaj

Fostul şef de stat, Traian Băsescu, a fost pus sub acuzare de Parchetul General în dosarul de şantaj care o priveşte pe senatoarea PSD Gabriela Firea, informează Televiziunea Română. Urmărirea penală a fost începută pentru ameninţare, potrivit jurnalistul Alexandru Costache pentru StirileTVR.ro. Traian Băsescu a fost citat, miercuri, la ora 11.00, la Parchetul General, unde i se va aduce oficial la cunoştinţă calitatea de suspect în acest caz. Avocatul Lucian Bolcaş a precizat că Traian Băsescu a fost citat de procurori pentru a da explicaţii în acest dosar şi ar urma să se prezinte la audieri în cursul zilei de miercuri, potrivit Mediafax. Apărătorul Gabrielei Firea a adăugat că va asista la audierea fostului şef al statului. "E dreptul părţii vătămate să asiste la etapele de procedură şi am să îmi exercit acest drept", a afirmat Lucian Bolcaş. Anchetatorii au redeschis, în 30 decembrie 2014, dosarul în care Gabriela Firea îl acuză pe Traian Băsescu de şantaj, întrucât fostul şef al statului nu mai beneficiază de imunitate. Cercetările în acest dosar au fost suspendate de procurori până la finalizarea mandatului de preşedinte al lui Traian Băsescu. Parchetul instanţei supreme anunţa, în 18 aprilie 2014, că a dispus urmărirea penală pentru şantaj, în urma plângerii formulate de Gabriela Firea împotriva lui Traian Băsescu, la care a fost conexată şi sesizarea parlamentarilor, însă punerea în mişcare a acţiunii penale a fost suspendată, întrucât preşedintele are imunitate. Anchetatorii au constatat că în această cauză există un impediment legal temporar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, astfel că a fost dispusă, prin ordonanţă, suspendarea urmăririi penale. Articolul 84, alineatul 2 din Constituţie prevede că "preşedintele României se bucură de imunitate".