Traian Băsescu, scuipat la ceremonia Regatei Mării Negre

Preşedintele Traian Băsescu a fost implicat într-un incident, astăzi, la Regata Mării Negre de la Constanţa - “Black Sea Tall Ships Regatta”. Imediat după ce a coborât de pe bricul Mircea, unde participase la ceremonia de decorare a navei şcoală cu Ordinul "Virtutea Maritimă" - în gradul de Ofiţer, cu însemn de pace, cu ocazia împlinirii a 75 de ani în serviciul Marinei Române, şeful statului a fost scuipat de un bărbat din mulţime. Angajaţii Serviciului de Protecţie şi Pază au reacţionat imediat şi l-au pus pe agresor la pământ. Din primele informaţii, bărbatul are 39 de ani şi se numeşte Adrian Zglobiu. El a fost preluat imediat de jandarmi şi urcat într-o dubă care a demarat în trombă spre Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa. Din primele declaraţii date de bărbat în drumul spre dubă, omul îl consideră vinovat de moartea surorii sale pe Traian Băsescu. "Sora mea a fost membru PDL şi s-a dus. A îmbolnăvit-o de cancer. A omorât-o pe sora mea. Pentru problema tezaurului de la Tismana. A fost şef de Securitate", a declarat Zglobiu, în timp ce era transportat către maşina jandarmilor. Pe numele lui a fost deschis un dosar pentru ultraj. Ziarul Telegraf vă oferă în exclusivitate imagini ale incidentului. Conform unor surse judiciare, Adrian Zglobiu, a fost transportat la psihiatrie pentru verificări.

Sâmbătă seara, în jurul orei 22.00, bărbatul a fost a ajuns înapoi la sediul IPJ. Orele de anchetă nu l-au mai domolit. Intrebat de reporteri dacă îşi regretă fapta, Adrian Zglobiu a răspuns: "Regret că nu am emigrat din România. Am fost prea fraier că am rămas". A continuat criticile la adresa preşedintelui: "După ce a vândut o flotă întreagă vrea cântece patriotice?" La acea oră, el era încă în cercetări si nu se emisese pe numele lui niciun mandat de reţinere si nici nu fusese propus instanţei pentru arestare.