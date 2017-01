Trăiau cu un copil de 2 ani într-un grajd, laolaltă cu porcii

Într-un grajd pentru animale trăiesc laolaltă porcii și câțiva oameni. Nu vorbim despre vreo așezare omenească într-un sat uitat de lume, ci de localitatea constănțeană Dumbrăveni, în anul 2016. Doar o ușă separă animalele de camera mică și murdară în care trăiesc de câteva săptămâni două bătrâne, străbunica Maria și bunica Elena, alături de Georgică, un băiețel de aproape 2 ani. Aceasta a fost casa lui Georgică, un băiețel care a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța după ce vecinii nu au mai suportat să îl vadă cum trăiește în frig, în mizerie, prost îmbrăcat și prost alimentat. Alungați dintr-o casă în alta din cauza bătăilor primite tot de la unul din familie - un nepot al celor două bătrâne - femeile au plecat cu cel mic din casa în care locuiau cu chirie și s-au refugiat într-un grajd. Au preferat frigul și mirosul greu de suportat decât bătăile crunte pe care le primeau de la cel pe care l-au crescut atâția ani. Asta cu toate că au înghețat, în ultimele săptămâni, în cămăruța improvizată în care a intrat zăpada și unde temperatura abia dacă depăşeşte doar câteva grade.

CONDIȚII MAI GRELE DECÂT ÎNTR-O ÎNCHISOARE Străbunica, învelită în mai multe plăpumi și haine murdare, stă în pat și se vaită din când în când de durere de picioare și de mâini. ”Să vedeți noaptea cum țipă de durere, probabil din cauza frigului”, spune un vecin de vizavi. Din câte știu localnicii, bătrâna suferă de diabet și are probleme și cu tensiunea, așa că ar trebui să se protejeze de frig și mizerie. Cele trei suflete dormeau până mai ieri într-un pat de sârmă și aveau o sobă improvizată care să le facă o brumă de căldură, iar într-un colț al camerei aveau un aragaz în care să-și pregătească ceva de-ale gurii. ”Le-am mai adus eu o farfurie de mâncare, că mi-era milă de ei, de milă i-am și luat să stea la noi în chirie, în casa cealaltă unde stăteau. Acum, dacă au venit aici, le mai apăram de nepot, că venea să le bată, îl mai luam pe băiețel la noi, îi dădeam de mâncare, l-am și botezat când era mai mititel”, a spus Georgeta Cândea, vecina și gazda femeilor. Georgeta povestește că, atunci când au fost ninsori, în cămăruța femeilor zăpada ajunsese până la pat, pentru că acoperișul nu este bine izolat. ”Ziua îl mai luam pe Georgică la noi, dar seara străbunica îl cerea înapoi, îl ținea în brațe și îl culca la pieptul ei. Femeia chiar îl iubește și a avut grijă de el așa cum a putut”, a spus gazda bătrânelor. Din păcate, din cauza frigului și a problemelor de sănătate, bătrâna de 71 de ani a căzut la pat și nu s-a mai putut ridica pentru a-l îngriji pe cel mic. Nici bunica Elena nu putea avea grijă de el, pentru că vecinii spun că are niște probleme de sănătate și nu își poate asuma răspunderea pentru un copil.

MAMA L-A ABANDONAT ”Mama băiatului, Maria, a plecat, nu știm unde este, nu a mai trecut pe aici demult, cel puțin 3 luni”, spune ușor confuză bunica Elena. Asistentul social din Primărie o contrazice însă și spune că ”Maria noastră”, așa cum o știu toți angajații din Primărie, femeia de aproape 20 de ani care i-a dat naștere lui Georgică, a fost de Crăciun în Dumbrăveni, când încă locuiau în casa luată cu chirie. Georgică mai are un frate de aproximativ patru ani, dar mama l-a abandonat, lăsându-l tot în grija familiei, el ajungând ulterior la un asistent maternal. Deși amândouă bătrânele au pensii, străbunica - de 700 de lei, iar bunica - de 271 de lei, pensie de handicap de gradul II, banii sunt insuficienţi şi condițiile în care trăiesc sunt deplorabile.

Ce se va întâmpla cu Georgică și cu cele două femei?

Asistenții sociali ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) au fost luni la grajdul care le-a devenit bătrânelor casă, pentru a verifica condițiile în care trăiesc și pentru a stabili dacă Georgică se poate întoarce la familia lui în siguranță. Peisajul pe care l-au găsit și starea jalnică de sănătate a străbunicii i-au determinat pe asistenții sociali să ceară ajutorul medical al Ambulanței, care a transportat-o pe bătrână la spital. ”În cazul băiețelului se va institui o măsură de plasament la un asistent maternal profesionist, la fel ca și în cazul fratelui său mai mare. Încă nu se poate face externarea copilului din spital, pentru că mai este puțin răcit, dar, în măsura în care se va vindeca, el va fi dat în grija asistentului maternal”, a declarat, pentru ”Telegraf”, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța, Roxana Onea. Oficialul a explicat că, în cazul celor două femei din Dumbrăveni, autoritățile locale trebuie să caute o soluție pentru o locuință socială în care acestea să se mute.

Ce spune primarul din Dumbrăveni despre cele trei suflete care trăiau în grajd?

Primarul din comuna Dumbrăveni, Gheorghe Cenușă, povestește că situația familiei a fost dintotdeauna mai complicată și că cei trei au fost în evidența autorităților locale de peste 10 ani, când au ajuns în această localitate. Totuși, lucrurile ar sta puțin diferit. ”Această familie dezorganizată, adică bătrâna Maria, doamna Elena cu fratele ei, Mihăiță, și fata ei, Maria, au fost aduși în Dumbrăveni de familia Cândea (vecinii care trăiesc vizavi de grajdul celor două femei și la care au stat în chirie până acum câteva săptămâni - n.r.). I-au adus aici, îi țineau în casa lor, în chirie, pentru a munci la ei, cu animalele, la câmp. Noi cu Maria noastră am avut mereu probleme, era minoră și a rămas gravidă, lipsea de la școală, l-a lăsat pe Georgică în spital la naștere și a dispărut, am făcut numeroase anchete sociale”, a explicat primarul. Asistenții sociali din Primărie s-au ocupat pentru a-i scoate certificatul de naștere al lui Georgică, când băiețelul avea deja aproape 8 luni, ca să primească alocația de stat. ”Poștașul a venit cu banii din urmă ai alocației copilului, pe care spunea să-i dea mamei băiatului, însă a intervenit asistentul social din Primărie și a decis ca banii să ajungă la străbunică, pentru că ea avea grijă de copilaș”, a declarat Cenușă.

ÎI AJUTĂ PENTRU A LE LUA BANII BĂTRÂNELOR? Primarul sugerează că bunăvoința familiei Cândea de a-și ajuta vecinii nevoiași vine tocmai în urma interesului de a profita de banii celor două femei și a le pune la muncă. Se pare că familia Cândea i-ar fi mutat dintr-o casă în alta pe femei și pe copil, iar acum i-ar fi scos din casa în care plăteau chirie și i-au mutat în grajd. ”Ultima anchetă socială, pe care am făcut-o în decembrie, a fost la locuința cealaltă, unde aveau mutație și unde trăiau în condiții bune. De acolo au dispărut deodată, am auzit că nu au mai avut bani să plătească chiria și de aia i-au scos din casă. Dar la ei au stat dintotdeauna; și acum grajdul acela tot al lor este”, spune primarul. De tatăl copilului nu știe nimeni nimic, pentru că în certificatul de naștere nu este declarat nimeni. Referitor la bătăile nepotului, primarul spune că a încercat să intervină. ”Este adevărat că străbunica a venit la noi la Primărie să reclame că nepotul Mihăiță a bătut-o și noi am chemat poliția, însă, puși față în față, femeia nu a vrut să depună vreo plângere, așa că mai mult de o discuție între polițist și nepot nu s-a putut face”, a povestit primarul. Cenușă spune că, fiind în evidența Primăriei, bătrânele au primit ajutoare de la autoritatea locală de câte ori s-a putut. ”Le-am dat pachete de Crăciun și de Paște, cum am avut și am primit și noi, cu produse tradiționale, dulciuri, le-am dat alimente de la UE, lemne de foc când au avut nevoie”, a spus primarul. Acum va trebui să caute și un adăpost social în care să le ducă pe cele două femei.