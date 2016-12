Trăiesc o nouă viaţă

Intervenţiile chirurgicale ce au fost efectuate, zilele trecute, de către medicii constănţeni din cadrul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, sub îndrumarea colegilor din Germania, de la Centrul Cardiologic MediClinic din Lahr/Baden, s-au dovedit a fi în beneficiul bolnavilor. Pacienţi care nu mai aveau prea mari speranţe de viaţă, care credeau că nu vor mai putea să facă nici măcar doi paşi fără să obosească, fără să simtă, cu durere, bătăile inimii în piept, se bucură acum că vor avea zile liniştite, fără suferinţă. La doar patru zile după intervenţiile pe cord, bolnavii se plimbau pe culoarele secţiei, nerăbdători să plece acasă, să înceapă o nouă viaţă.

LACRIMI ŞI MULŢUMIRI. „Da, pot spune că încep o nouă viaţă, pot spune că îmi bate o nouă inimă în piept. Nu mai speram, nu mai credeam că am să pot păşi fără să mai simt durere. Abia dacă mai puteam respira. La cel mai mic efort sufeream. Este o minune ce-au făcut oamenii ăştia”, este povestea unuia dintre pacienţi. Un altul ne-a spus că nu va putea niciodată să le mulţumească doctorilor pentru binele făcut. „Sunt convins că zilele îmi erau numărate. De fiecare dată când mergeam la doctor pentru consult îmi spunea că trebuie să mă operez, pentru că inima mea nu mai poate lucra singură. Are nevoie de ajutor... Şi a avut. Am avut noroc că am întâlnit medici extraordinari care mi-au redat speranţa la o viaţă mai bună”. Cu lacrimi în ochi şi-a spus povestea şi o pacientă a cărei suferinţă a fost mult prea mare, aşa că şi revenirea a fost una mai greoaie după intervenţie. Ruxandra Tănase, de 66 de ani, nu are cuvinte să le mulţumească medicilor. La 74 de ani, Tudora Gheorghe, cu suferinţă severă cardiacă, nici nu mai spera să mai meargă vreodată. Ea este extrem de încântată de reuşita operaţiei şi de atitudinea personalului medical care a nu ezitat nici măcar o secundă să o încurajeze.

MEDICII, MULŢUMIŢI DE EVOLUŢIILE PACIENŢILOR. Medicii sunt, la rândul lor, mulţumiţi de evoluţiile pacienţilor, la doar câteva zile după operaţii. Faptul că un pacient operat pe cord reuşeşte să se ridice singur din pat după doar trei-patru zile, demonstrează, mai mult decât vizibil, reuşita intervenţiei. „Pot spune că pacienţii sunt în stare excelentă. Ei pot duce acum o viaţă normală. Vor mai sta doar câteva zile spitalizaţi, sub supraveghere medicală”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa, conf. univ. dr. Marta Budu.

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ DE MARE VALOARE. Schimbul de experienţă este apreciat de medicii constănţeni, considerându-l a fi extrem de valoros. În ciuda tuturor comentariilor ivite, colaborarea cu specialiştii din Germania aduce numai beneficii, sunt convinşi medicii constănţeni. „A murit primul pacient, este adevărat, însă oamenii trebuie să înţeleagă faptul că respectivul bolnav a constituit o urgenţă medicală. Colegii din Germania au acceptat să se facă totul pentru bolnav, să se încerce prin toate metodele posibile salvarea sa. Din păcate, nu s-a reuşit”, a declarat dr. Arhire. Şi colega sa, conf. univ. dr. Budu, a explicat că starea de sănătate a pacientului era una extrem de critică, viaţa sa atârnând de un fir de aţă, iar zilele îi erau numărate. „Bolnavul ar mai fi trăit poate nicio lună. Suferinţa era mult prea mare”, spune şeful Clinicii. Ea a adăugat că tocmai din acest motiv colegii din Germania au acceptat intervenţia în cazul respectivului bolnav. „Dacă voiau doar laude, alegeau pacienţi cu o patologie mai puţin gravă şi se mândreau cu reuşite. Au vrut să fie operaţi oameni cu suferinţe severe, să le dea o reală mână de ajutor”, a mai explicat conferenţiarul.

TEHNICI DE ULTIMĂ ORĂ. Şapte pacienţi constănţeni au fost operaţi, timp de trei zile, de către medicii Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, sub îndrumarea colegilor din Germania, selecţia fiind făcută, aşa cum era firesc, în funcţie de gravitatea cazurilor. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară Constanţa, prof. univ. dr. Marta Budu, a explicat că echipa germană a avut de ales între 15 cazuri prezentate de medicii români, într-un final selectând şapte pacienţi. Tehnicile de operaţie au fost unele de ultimă oră, în avantajul pacienţilor. Este vorba despre operaţii pe cord fără circulaţie extracorporeală, adică intervenţiile au fost realizate fără ca circulaţia sângelui să fie preluată de un aparat, cum se procedează la majoritatea operaţiilor pe cord.

AU BĂTUT PALMA!. Vineri, 12 noiembrie, înainte de ultimele operaţii, a fost încheiat un parteneriat între clinica din Germania şi Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius”, parteneriat prin care doi studenţi din anul V vor beneficia de o bursă în Germania şi pot face acolo practică timp de câteva săptămâni, iar după terminarea studiilor se pot angaja la Clinica de Cardiologie MediClin din Lahr/Baden. Decanul Facultăţii din Constanţa, prof. univ. dr. Petru Bordei, a bătut palma cu şeful Clinicii de Cardiologie MediClin, prof. univ. dr. Alexander Tejas. Decanul constănţean a apreciat implicarea autorităţilor locale dar şi a conducerii spitalului, studenţii având şansa să intre în contact cu tehnicile de ultimă oră folosite în medicină. Primele colaborări cu Clinica din Germania au avut deja loc, primii studenţi având ocazia, în această vară, să vadă cum se lucrează într-un spital cu dotări de ultimă generaţie şi cu specialişti pe măsură. Colaborarea are o mare însemnătate pentru Facultatea de Medicină din Constanţa, decanul apreciind că absolvenţii se vor mândri cu această colaborare şi vor avea cunoştinţe în plus faţă de absolvenţi ai altor facultăţi din ţară.