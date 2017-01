Trăiesc pe străzi după ce fata lor a fost agresată sexual

Familia Gherasim a ţinut prima pagină a ziarelor, la începutul lunii trecute, după ce fetiţa lor, Gabriela, de numai trei ani, a fost agresată sexual de un coleg de muncă de-al părinţilor. Pentru că au îndrăznit să-şi caute dreptatea, cei doi adulţi şi copiii lor minori - Gabriela şi Alexandru, au fost daţi afară din locul în care stăteau. Acum sunt pe drumuri şi dorm pe unde apucă. „Lucram la o fermă de animale din Cap Aurora. Patronul, Nae Negrea, nu ne plătea, în schimb ne-a lăsat să stăm într-o fostă baie pe care am amenajat-o noi şi ne mai aducea de mâncare”, a declarat tatăl copiilor, Daniel, de 40 de ani. După incident şi după ancheta Poliţiei - încă în desfăşurare, cel care le-a oferit adăpostul i-a alungat. „Ne-au rămas acolo actele, televizorul şi alte bunuri. Am reuşit să luăm câteva haine pentru copii. Noi avem depus un dosar la Mangalia pentru locuinţă socială, dar de dosare se ocupă tot acest Nae Negrea şi nu avem nicio şansă să ne accepte. De dinainte de Paşte trăim cu copiii sub cerul liber. Am dormit prin gară, pe unde am apucat. Vrem acum să cerem şi ajutorul primarului Radu Mazăre, să vedem ce putem face pentru a obţine o locuinţă socială”, a afirmat mama copiilor, Ionela, de 32 de ani. Capul familiei îşi doreşte să fie ajutat să-şi găsească o slujbă pentru a-şi putea întreţine familia. „Am lucrat la reparaţii nave în şantierul Daewoo Mangalia, dar mi-am pierdut slujba anul trecut, când s-au făcut restructurări”, a spus Daniel. Cei patru au fost îndrumaţi, momentan, către adăpostul de zi şi de noapte de pe strada Decebal, iar azi vor intra în audienţă la Primărie cu speranţa că vor primi ajutor.