Trăistariu concurează cu Duţă şi Moga

Mihai Trăistariu s-a hotărît, de curînd, să îşi mai îndeplinească un vis: îşi va deschide propriul studio de înregistrări. Unul dintre motivele pentru care artistul a luat această decizie este şi faptul că foarte puţini compozitori din România reuşesc să îi ofere piese care să îi pună în valoare, cu adevărat, calităţile vocale, astfel că Trăistariu doreşte să îşi compună singur piesele. Pentru cîntăreţ nu ar fi o premieră compunerea pieselor, acesta fiind obişnuit cu activitatea de creaţie încă din perioada cînd cînta în cadrul trupei „Valahia”, liniile melodice fiind realizate chiar de el, iar textele - de colegul său de la acea vreme, Dorin. Mihai Trăistariu a înregistrat, de-a lungul carierei sale, peste 150 de melodii, în diferite studiouri, fiind, totodată, compozitorul a 120 dintre acestea. Chiar şi la melodia „Tornero”, refrenul îi aparţine, primind drepturi de autor pentru compoziţie, alături de Eduard Cîrcotă.

Studioul său de înregistrări se va deschide chiar în luna februarie, sub numele de „Mihai Studio”. Cîntăreţul şi-a comandat aparatură performantă din Germania şi Austria, investiţia costîndu-l peste 50.000 de euro. „Nu ştiu cîţi ştiu, dar Marius Moga a lucrat un an de zile într-un studio din Alba Iulia, iar după numai un an, spărgea piaţa muzicală cu hitul celor de la Akcent, N-am bani de bilet. Eu am o singură ambiţie: vreau să îl ajung, în şase luni, pe Gabi Huiban, în nouă luni, pe Duţă şi în 12 luni, pe Moga! Vi se pare imposibil ? Mie nu!”, a precizat Mihai.