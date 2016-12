Trăistariu nu are planuri de însurătoare

Unul dintre cei mai apreciaţi interpreţi autohtoni, Mihai Trăistariu, are o agendă concertistică încărcată pentru tot restul anului. Cîntăreţul are programate, pentru sezonul estival, o serie de concerte şi deplasări, atît în ţară, cît şi în străinătate. El va participa la un concert în capitala Rusiei, dar va face parte şi din juriul unui concurs de Miss, organizat la Viena.

Astăzi are loc un eveniment cu adevărat special pentru cariera muzicală a lui Trăistariu, pentru că va fi lansat, pe posturile muzicale de televiziune, cel mai recent videoclip al său. Realizat în clubul „La Cucaracha” din staţiunea Mamaia, în luna mai, artistul a menţionat că filmările au decurs „ca la carte”, ajutat fiind şi de cele două colaboratoare care au dansat în faţa camerelor de filmat. Deşi ele sînt dansatoare de muzică orientală, s-au descurcat de minune pe ritmurile de salsa ale piesei lui Trăistariu, „Puerto Rico”.

Referitor la viaţa personală, artistul nu are, deocamdată, planuri de căsătorie cu iubita sa, Ioana. Deşi ajuns la vîrsta de 30 de ani, Trăistariu a declarat: „Mai aştept, nu am de gînd să fac pasul acesta. Relaţia merge bine şi dacă merge şi pe viitor, poate mă însor”. De altfel, artistul are probleme cu admiratoarele. Dacă, în trecut, era hărţuit de o minoră de 17 ani, care îi crease o pagină de internet şi îl suna noaptea, astăzi, artistul are probleme asemănătoare. „Mă mai sună cîte cineva şi spune că este Ioana, spre exemplu şi se bîlbîie la telefon. Nici una nu ştie ce să zică, eu le răspund, dar ele nu vorbesc şi îmi închid telefonul”. Tot la capitolul fani, Trăistariu susţine că este singurul artist din România care are o relaţie strînsă cu admiratorii săi. Cu fan-cluburi în toată ţara, cel mai special fiind cel din Constanţa, artistul are o legătură specială cu toţi cei care îl apreciază cu adevărat, ţinîndu-i, în permanenţă, la curent cu toate evenimentele pe care le organizează. Încă de la începutul ascensiunii sale muzicale, Mihai a fost ţinta multor... acuzaţii nefondate. Dacă, iniţial, era afectat de zvonurile care circulau pe seama sa, astăzi, Trăistariu nu mai acordă atenţie bîrfelor din jurul său.

Aflat într-o nouă perioadă de ascensiune, artistul cere ajutorul fanilor săi pentru următoarele proiecte. Deşi a realizat, de curînd, un videoclip, el intenţionează să mai filmeze unul pentru o piesă de pe cel mai recent album al său, al zecelea din carieră, intitulat „Love Is”. Pentru acest lucru, Trăistariu apelează la sprijinul fanilor, care îl pot sfătui în alegerea piesei, dar şi cu alte idei şi sugestii pentru următorul videoclip.

Mihai Trăistariu s-a născut în anul 1979, la Piatra Neamţ, într-o familie de artişti. Înclinaţiile sale către muzică l-au determinat să ia lecţii de pian, de la vîrsta de şapte ani, apoi, trei ani mai tîrziu, a intrat în corul şcolii. În perioada 1996-1998, Trăistariu a participat la 18 concursuri naţionale şi a ocupat locul secund la Festivalul Mamaia, fapt care l-a propulsat spre celebritate. Titlul de „cea mai bună voce din România” l-a obţinut de cinci ori în întreaga sa carieră, iar numeroşii săi fani pe care i-a cîştigat, de-a lungul timpului, vor avea ocazia să îl întîlnească pe artist, în această vară, în staţiunea Mamaia, unde îşi va dovedi din nou talentul muzical. Pentru acest sezon estival, Trăistariu are programate concerte în fiecare seară, admiratorii săi putînd să asiste la recitalurile live de la Mamaia, din zona hotelurilor Majestic şi Perla.