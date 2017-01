Cunoscutul solist constănţean Mihai Trăistariu şi-a fracturat mâna stângă, după ce a căzut pe gheaţă pe străzile din Bucureşti. „Am căzut pe gheaţă ieri (n.r. joi) şi mi-am fracturat mâna stângă. Mă doare tare, am mâna bandajată şi am programare luni la doctor, să-mi fac o radiografie şi să văd dacă trebuie pusă în ghips\", a spus Mihai Trăistariu. El a precizat că nu a putut să se programeze mai repede la radiografie din cauză că are concerte stabilite deja pentru această perioadă. Astfel, duminică, Mihai Trăistariu va concerta în Parcul Mogoşoaia din capitală, în cadrul unui eveniment dedicat sărbătorii de Moş Nicolae.