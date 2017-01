Trandafir galactic

Noi imagini uimitoare surprinse de telescopul Hubble au fost făcute publice de NASA, cu ocazia aniversării a 21 de ani de la lansare. Astronomii au publicat o fotografie cu o pereche de galaxii care interacţionează, numite Arp 273, aflate în constelaţia Andromeda. Imaginea arată un pod între cele două galaxii separate de zeci de mii de ani lumină. Noua imagine surprinsă de Hubble ilustrează o galaxie în formă de spirală, cunoscută sub numele de UGC 1810, care a luat forma unui trandafir ca urmare a gravitaţiei galaxiei de sub ea, UGC 1813. Punctele albastre strălucitoare reprezintă lumina rezultată din combinarea unor grupuri de stele foarte luminoase şi nişte stele tinere albastre. Aceste stele strălucesc puternic în lumina ultravioletă. Galaxia mai mare din perechea UGC 1810 - UGC 1813 are masa de aproximativ cinci ori mai mare decât cealaltă. Fotografia a fost făcută pe 17 decembrie 2010, iar perechea de galaxii surprinsă în imagine se află la o depărtare de 300 de milioane de ani lumină faţă de pământ. Telescopul spaţial Hubble a fost lansat pe obită pe 24 aprilie 1990, la bordul misiunii navetei Discovery STS-31.