Transalpina - deschisă, dar cu statut de drum în lucru

Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, spune că DN 67 C - Transalpina - este în situaţia de "copil orfan", deoarece nu a fost preluat de către CNADNR de la constructor, care ar fi în faliment, precizând că şoseaua este deschisă, dar cu "statut de drum în lucru". "Transalpina este în situaţia de copil orfan. Adică ea nu a fost preluată de către CNADNR de la constructor, constructorul e în faliment sau nu ştiu exact cum e, a fost preluat de o firmă de insolvenţă, o primă firmă de insolvenţă care a renunţat, ăia şi-au dat demisia din insolvenţă şi a luat-o a doua (…). Transalpina e un copil orfan, care nu are tată, nu are mamă în acest moment şi încercăm să vedem prin serviciile de protecţie socială, de asistenţă, de casa copilului să-i găsim o soluţie în acest moment. Ăsta e adevărul adevărat", a mai spus Rus, adăugând: "Este deschisă. Atâta doar că e un statut de drum în lucru, adică cu restricţiile de rigoare, este atenţionat fiecare să umble cu grijă acolo că nu-s finalizate chiar toate chestiunile", a adăugat Ioan Rus.