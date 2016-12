Transfăgărăşanul s-ar putea deschide în 18 iunie

Drumul Naţional 7C Transfăgărăşanul va fi deschis circulaţiei auto mai devreme decât în fiecare an, a anunţat Gheorhe Mihăiţă şeful Secţiei Argeş din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri din România (CNADNR). În acest an conducerea CNADNR, determinată de condiţiile meteo favorabile, a decis ca întrunirea comisiei de analiză pentru Transfăgărăşan să se facă mai devreme, cerându-i comisiei punctul de vedere cu privire la posibilitatea deschiderii acestui drum naţional înainte de termenul prevăzut în regulamentul de funcţionare (1 iulie). "Comisia de analiză pentru Transfăgărăşan, formată din reprezentanţi ai CNADNR-Bucureşti, dar şi de la Secţia din Argeş, precum şi IGPR s-a întrunit, joi, pe DN 7C pentru a verifica starea drumului, în vederea posibilităţii dechiderii acestuia. S-a făcut o revizie a întregului traseu. Nu a avut nimeni obiecţii. Astfel că, aşteptăm decizia de la conducerea CNADNR, care, am convingerea, va fi aceea că Transfăgărăşanul se deschide sâmbătă. Aşteptăm însă confirmarea scrisă", a declarat, pentru Mediafax, Gheorghe Mihăiţă, şeful Secţiei Argeş din cadrul CNADNR.

Conducerea CNADNR a solicitat comisiei şi analizarea şi revizuirea regulamentului de funcţionare al DN 7C, astfel încât perioada în care Transfăgărăşanul este deschis circulaţiei rutiere să fie cât mai mare, în condiţii de siguranţă şi confort. Potrivit regulamentului, perioada de închidere a Transfăgărăşanului (1 noiembrie – 30 iunie) poate fi decalată în funcţie de condiţiile meteo şi de starea părţii carosabile a drumului. "În perioada 01.05.2016 - 10.06.2016 pe DN 7C Transfăgărăşan au fost executate lucrări în regie proprie, care au constat în: îndepărtarea de blocuri de stânci (40 de mc), îndepărtarea de stânci, piatră şi ebulmente la km 104+000 - km 110+500, lucrări de deszăpezire, ridicarea unui parapet flexibil, înlocuirea unui parapet fix deteriorat pe perioada de iarnă, îndreptarea de stâlpi şi indicatoare rutiere şi vopsirea de borne kilometrice la km 110+500 - km 115+400. În prezent se lucrează la îndepărtarea avalanşelor de zăpadă îngheţată şi a bolovanilor şi la revizia tunelului de la poziţia kilometrică 115+400 - km 116+808", preciza CNADNR pe 7 iunie.