Transfer de date despre persoanele care plătesc impozit şi nu sînt salariate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a început transferul datelor către Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) privind persoanele care plătesc impozite din activităţi independente şi nu sunt salariaţi. "Am început schimbul de informaţii din baza noastră de date. Ei cer date şi noi le dăm. Am avut două întîlniri cu reprezentanţii Ministerului Muncii. Am stabilit modalităţile concrete de schimb de informaţii", a declarat, ieri, preşedintele ANAF, Sebastian Bodu.

Casa Naţională de Pensii şi-a propus să crească numărul contribuabililor la sistemul public de pensii prin atragerea în sistem a persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, identificate cu ajutorul ANAF. Astfel, CNPAS a solicitat Fiscului o evidenţă a persoanelor care plătesc impozite şi nu sînt salariaţi, urmînd ca după compararea cu baza proprie de date, cei care nu se regăsesc să fie somaţi să intre în sistemul public de pensii. Potrivit unor estimări, numărul celor care realizează venituri din activităţi independente depăşeşte un milion de persoane, însă la sistem participă doar 10%.