Transfer mai uşor pentru profesorii care au obţinut cel puţin nota 7 la titularizare

Profesorii care au obţinut cel puţin media 7 la examenul de titularizare şi au optat pentru mediul rural se vor putea transfera în mediul urban, acelaşi lucru fiind posibil şi pentru cadrele didactice din mediul urban care au obţinut media 7 şi doresc să se transfere în mediul rural. Guvernul a adoptat în şedinţa de ieri o ordonanţă de urgenţă prin care face posibil acest transfer. „Este vorba de o încercare de a pune pe picior de egalitate pe cei care s-au titularizat cu aceeaşi medie. Începînd din 2001, media de titularizare este 7, indiferent că solicitarea de titularizare a fost pentru mediul rural sau pentru mediul urban. Pînă în acel moment era 5 pentru mediul rural şi 7 pentru mediul urban. Întrucît sînt mulţi titularizaţi cu această medie şi funcţionează în mediul rural şi ne aflăm în perioada de transferare, mi se pare că este firesc să dezlegăm transferul şi pre-transferul între cele două medii dacă îndeplinesc condiţia de medii”, a declarat ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, în şedinţa Executivului. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Vasile Blaga, a arătat însă că, odată cu anul şcolar viitor, şi examenele de titularizare vor trebui descentralizate şi organizate la nivelul fiecărei şcoli. “Ştim cît de uşor se scoate o notă în mediul rural şi cît au de pătimit unii copii buni care sînt la licee serioase în oraşe, care termină cu note normale - 7, 8, 9, ceilalţi au toţi 10, şi pe urmă apele se cern. Cînd discutăm de descentralizare, vreau să vă atrag atenţia că vom discuta despre titularizarea pe şcoală, nici măcar pe mediul rural şi mediul urban. Sînt lucruri pe care, cu tot respectul faţă de sindicate, ştiu că asta-i viaţa, trebuie să le înţeleagă şi dînşii: performanţă vrem toţi! Nu am nimic împotriva ordonanţei. Pe termen scurt, acest an universitar, probabil, de acord, dar pe urmă ne schimbăm complet optica vis-a-vis de învăţămîntul românesc şi de reforma lui, mai ales că toate partidele politice au semnat Pactul pentru educaţie”, a afirmat Vasile Blaga. Ecaterina Andronescu a fost de acord că va fi nevoie de organizarea în viitor a examenelor de titularizare la nivelul şcolilor, dar a arătat că prevederile ordonanţei se referă la notele obţinute în aceleaşi condiţii de toţi profesorii, indiferent că ei sînt din mediul rural sau urban. “Este vorba de titularizarea celor care au participat la o competiţie naţională. Deci toţi au participat la aceelaşi examen, notele obţinute sînt în aceleaşi condiţii, iar această ordonanţă mai poate aduce un plus, şi anume să micşorăm numărul navetiştilor”, a spus ministrul Educaţiei.