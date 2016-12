Transferul de arme nucleare din Turcia în România, dezinformare crasă?

O informație publicată joi de EurActiv.com, conform căreia SUA ar fi început transferul către România a 20 de arme nucleare din Turcia, a făcut multe valuri la București. Potrivit datelor publicate pe site-ul citat, armamentul nuclear ar proveni de la baza aeriană Incirlik, din Turcia (situată la aproximativ 100 km de granița cu Siria), unde, conform unui raport al centrului Simson, ar fi amplasate aproximativ 50 de arme nucleare tactice americane. Sursele citate de EurActiv.com în susținerea informației afirmă că mutarea ar fi realizată pe fondul faptului că, în timpul loviturii de stat eșuate din Turcia, autoritățile de la Ankara au tăiat alimentarea cu energie a bazei de la Incirlik și au interzis aeronavelor americane să decoleze sau să aterizeze. Drept urmare, americanii și-ar pune întrebarea dacă SUA ar fi putut menține controlul armelor nucleare în cazul unui conflict conflict civil prelungit în Turcia. Conform așa-numitelor surse, armamentul ar fi mutat către baza aeriană de la Deveselu. "Mutarea a peste 20 de bombe nucleare nu este ușor de îndeplinit", ar fi declarat una din surse, sub protecția anonimatului.

Dacă Pentagonul a refuzat să comenteze, comunicând că nu discută sub nicio formă pe marginea locațiilor în care SUA au armament nuclear, Ministerul român al Afacerilor Externe a reacționat prompt după publicarea materialului EurActiv, respingând ferm informațiile. Au început să curgă în mediul online și date care pun un mare semn de întrebare cu privire la veridicitatea și necesitatea transferului nuclear. Armamentul pare a fi constituit din 50 de bombe cu hidrogen, de zece ori mai puternice decât cele de la Hiroshima și Nagasaki, depozitate de pe vremea Războiului rece, înainte ca tacticienii să ia în considerare rachete balistice. Mai mult, Incirlik nu este bază americană, ci este condusă de turci, iar forţele NATO au nevoie de aprobarea Guvernului de la Ankara pentru operaţiunile pe care le desfăşoară de acolo. Experţii spun că valoarea de simbol a armelor nucleare pe care Statele Unite le păstrează în Turcia, Germania, Olanda, Belgia şi Italia este mai mare decât importanţa lor militară, pentru că ar demonstra angajamentul americanilor faţă de alianţă, ar determina statele-gazdă să renunţe la fabricarea propriilor arme nucelare şi ar intimida Rusia.

Fostul premier Victor Ponta și fostul ministru al Apărării Ioan Mircea Pașcu au catalogat întreaga tevatură ca fiind o dezinformare masivă. „Este clar nevoie de o acțiune legală contra autorilor și de o analiză a modului în care a fost construită această știre. Eu am motive să cred că fost concepută într-un "laborator" din străinătate (poate Moscova?!), dată unui "tovarăș" de la Euractiv.com și plasată în România printr-o rețea deja folosită anterior (EuroActiv are în București același sediu cu ... Hotnews! Și mai are câteva organisme de presă care îi preiau imediat relatările)! Dacă tot ne-am indignat față de povestea de la Sky News (o simplă farsă a unor tăntălăi) și am arestat oameni pentru asta, știrea cu arme nucleare mutate în România este de 100 de ori mai gravă și aptă de a aduce uriașe prejudicii siguranței naționale“, susține Ponta. La rândul lui, Pașcu a explicat motivele care îl fac să creadă că totul e o farsă: "Ce să faci cu bombe de aviație, chiar nucleare, într-o bază anti-rachetă, cum e Deveselu? De ce nu pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu, de pildă, care ar da credibilitate știrii? Pentru că, în ochii opiniei publice, Deveselu este mult mai cunoscută decât M. Kogălniceanu, deci conferă mai multă credibilitate dezinformării, în opinia "păpușarilor"! În plus, cu câteva zile înainte, într-un fel de "pregătire a terenului" pentru dezinformarea de azi, un specialist rus concluziona că, datorită răcirii relațiilor dintre Turcia și SUA, rolul României va... crește!? Mai trebuie?".