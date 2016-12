Transferurile oferă încredere şi vechilor componenţi ai HCM-ului

HCM Constanţa şi-a început duminică primul stagiu de pregătire al verii. La Zlatibor, Serbia, loc devenit deja tradiţional pentru campioana României, Toma şi compania vor traversa o primă perioadă dificilă, de acumulări fizice, dar extrem de necesară înaintea unui sezon care se anunţă infernal, cu multe partide dificile atât în Liga Campionilor cât şi în Liga Naţională. O perioadă în care HCM va trebui să se omogenizeze după sosirile celor cinci jucători, dar să se şi adapteze cerinţelor noului colectiv tehnic. „Este adevărat că au venit mai mulţi jucători noi, dar pe o parte dintre ei îi cunoaştem. Cu Dragicevic am mai jucat şi cred că nu îi va fi greu să se reacomodeze. În plus, cu unul dintre antrenorii noi am mai lucrat (nr: Marko Isakovici). Pe Zvonko Sundsovski l-am văzut mai mult la televizor, la campionatul european şi este antrenorul de care aveam nevoie. Este tânăr, are concepţii noi, acum rămâne să vedem cum va fi şi în timpul meciurilor. Cred că se va baza mult şi pe experienţa noastră, mai ales că nici noi nu mai suntem la începutul carierei, avem destule partide în picioare şi ştim ce avem de făcut. Este clar că va încerca să schimbe din mentalitate. Este clar că impune respect“, consideră Marius Stavrositu. Centrul HCM-ului este de părere că un lot format din optsprezece jucători este suficient. „Urmează acum şi o perioadă foarte grea şi lungă de pregătire şi cel mai important cred că va fi să încheiem cantonamentul fără jucători accidentaţi. Avem un drum lung şi echipa va avea nevoie de fiecare jucător. Cred că vor fi suficienţi 18 jucători în lot. Anul trecut am fost peste 20, dar nu au jucat mai mult de 18. Ştiu că singura achiziţie ar urma să fie un centru, dar nu îmi este teamă de concurenţă. Campionatul este lung şi fiecare va avea şansa să joace“, mai spune “Pablo“.

SE MERGE LA REFERENDUM. Deşi se află în cantonament, handbaliştii constănţeni îşi vor exercita pe 29 iulie dreptul la vot. Delegaţia constănţeană va parcurge aproximativ 180km până la Belgrad, la Consulatul României, unde va putea să-şi exprime votul. „Am făcut programul echipei ca în data de 29 iulie să fie la Consulatul de la Belgrad pentru a putea vota. Îi invit cu această ocazie pe toţi cetăţenii români care au drept de vot să se prezinte la centrele de votare. Cred că este normal ca orice cetăţean român să-şi exercite acest drept şi de aceea am decis ca şi HCM-ul să meargă până la Belgrad“, a precizat vicepreşedintele campioanei României, Marius Puşcaşi.