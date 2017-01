Transformarea curentului Jet va paraliza Pământul, îngheţându-l

Prognoze îngrijorătoare. Condiţiile climatice hibernale care au lovit Marea Britanie, Australia şi coasta de sud-est a SUA sunt puse pe seama unei serii de tipare meteorologice, ce aduc temperaturile arctice în mare parte din vestul Europei, în estul Americii de Nord şi chiar în Oceania. Unul dintre principalii factori determinanţi ai acestei situaţii este schimbarea de poziţie a curentului Jet, curentul de aer rapid ce se deplasează de la vest spre est, la altitudini mari ale atmosferei. Schimbările traseului acestui element climatic pot cauza transformări importante în condiţiile meteo pe toată suprafaţa globului şi ar putea fi motivul situaţiei meteorologice bizare din multe părţi de lume. Într-o iarnă britanică normală, caracterizată de răcoare şi umezeală, curentul Jet trece pe deasupra Europei de Nord, la o altitudine cuprinsă între 10.000 şi 15.000 de metri. În timpul acestor ierni gri, cu ceaţă, vânturile ce străbat Marea Britanie suflă dintre vest şi sud-vest, aducând aer călduţ şi umed din Atlanticul sub-tropical. În acest an, un sistem meteorologic de înaltă presiune deasupra Atlanticului blochează parcursul normal al curentului Jet, forţându-l să treacă prin nordul şi sudul Europei. În statul american California, precipitaţii intense au căzut în unele părţi din Santa Monica şi circa patru metri de zăpadă s-au acumulat în staţiunea montană de ski Muntele Mammoth. Şi australienii care se aşteptau la băi de Soare cu ocazia Crăciunului au tremurat sub asaltul ninsorilor influenţate dinspre partea de sud a Oceanului Pacific, care au determinat acoperirea cu circa zece centimetri de zăpadă a unor porţiuni din coasta estică a statelor Noua Galie de Sud şi Victoria. Atunci când curentul Jet este blocat de zone de presiune ridicată, se deplasează înspre sud şi permite injectarea aerului îngheţat din regiunile arctice. De aceea, fenomenul nu duce doar la îngheţarea nefirească a unor zone, dar şi la încălzirea anormală a celor ce ar trebui să fie reci. Drept dovadă, aerul cald a fost redirecţionat spre nordul Canadei şi Groenlanda.

Premieră în 128 de ani. Viscolul puternic a perturbat transportul pe coasta de nord-est a SUA, sute de zboruri fiind anulate şi milioane de americani rămânând imobilizaţi în plin Crăciun, în timp ce în sud, Atlanta şi-a sărbătorit primul Crăciun alb în 128 de ani. Cei mai afectaţi sunt cei ce urmau să circule cu avionul şi să decoleze în special din New York, Philadelphia şi Boston. Compania Delta Air Lines anunţa, duminică, anularea a 850 de zboruri (unul din şase), Continental Airlines 256 de zboruri, American Airlines 262, iar US Airways 680. Şi transportul feroviar între New York şi Boston era întrerupt duminică. Unele şosele au devenit impracticabile. Conform prognozei meteo, la Boston, în statul Massachussets, stratul de zăpadă va atinge 55 de centimetri, iar la New York, 50 de centimetri. Intensitatea vântului va atinge 90 de kilometri pe oră, iar primarul Michael Bloomberg a cerut populaţiei prudenţă în privinţa deplasărilor. Circa 60.000 de locuitori din Massachusetts au rămas, duminică seară, fără curent electric, iar guvernatorul Deval Patrick a declarat starea de urgenţă. În mod neobişnuit, zăpada şi-a făcut simţită prezenţa şi în statele din sud-est, printre care Carolina de Nord, Alabama şi Mississippi şi chiar şi în capitala Georgiei, Atlanta. Regiunile canadiene de pe coasta Atlanticului, în special Noul Brunswick şi Noua Scoţie, se pregăteau la rândul lor să înfrunte viscolul.