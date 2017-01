Transfugi afgani salvaţi de la moarte sigură

08:17:51 / 30 Decembrie 2013

de acord nr 1

Bravo nr 1 de acord cu tine,dar nu numai la ei iti taie gitul ci si la tine in casa ca ti se face mila de ei ii primesti in tara si dupa aia se apuca de furat si luat gitul ca si tziganii nostri de fapt.Ce tzeapa si+au luat ce vise pe capul lor sa ajunga in tara schengen si au ajuns in tara africano bananiera. tzeapaaaaaa din lac in putz