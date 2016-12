Transfugi depistați de polițiști

Au vrut să treacă granița ilegal, însă au fost prinși la timp de poliţiştii de frontieră. Vorbim despre doi tineri care marți seară au fost observați cu ajutorul dispozitivului de termoviziune în timp ce încercau să treacă ilegal în Bulgaria prin apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche. Cei doi au fost reținuți de anchetatori. Oamenii legii au aflat că tânărul are de 24 ani şi este născut în fosta Iugoslavie, în regiunea Kosovo, iar femeia are 26 ani și este cetăţean bulgar. „Cei doi intenţionau să treacă fraudulos frontiera de stat deoarece bărbatul nu deţine un document de trecere a frontierei de stat, iar scopul declarat era acela de a ajunge în R. Bulgaria. La finalizarea cercetărilor, femeia va fi predată autorităţilor de frontieră din R. Bulgaria, conform protocolului existent între cele două state, iar bărbatul va fi predat lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări“, se arată într-un comunicat remis de Garda de Coastă. Pe numele lor a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ieşire din ţară prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat. De asemenea, ofițerii Gărzii de Coastă au depistat, în cursul zilei de marți, un tânăr de 24 de ani, sirian, care a ajuns în România la bordul unei nave sub pavilion Tanzania, fără a avea carnet de marinar. Pe numele comandantului navei, un sirian de 59 de ani, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi. Tânărul de 24 de ani a cerut azil în România și va fi predat Inspectoratului General pentru Imigrări.