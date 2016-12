Transnistria acuză Rusia de subiectivism

Ministerul transnistrean al Afacerilor Externe a acuzat Rusia că adoptă o poziţie subiectivă în rezolvarea conflictului transnistrean. „Fără a disputa dreptul participanţilor la negocieri de a-şi exprima părerea legată de perspectivele şi obiectivele procesului de pace, considerăm necesar să spunem că aceste obiective nu au fost predeterminate de vreun document implicat în procesul de negocieri. Deci, declaraţiile despre integritatea teritorială a R. Moldova şi un statut al Transnistriei reflectă o abordare subiectivă şi nu se bazează pe realităţile politice şi legale”, se arată într-un comunicat al Ministerului. Şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a declarat marţi la Chişinău că acest conflict trebuie rezolvat în baza integrităţii teritoriale a R. Moldova. Ministerul transnistrean a afirmat în replică că nu este nimic nou în aceste declaraţii şi a sugerat că participanţii la procesul de negocieri, mai ales mediatorii şi garanţii, Rusia, Ucraina şi OSCE, ar trebui să urmeze principiile de egalitate şi respectare a deciziilor adoptate de ambele părţi faţă de conflict. MAE transnistrean a amintit de o rezoluţie a Dumei de Stat din 6 octombrie 2006, care recomanda ca organismele Guvernului rus să ia în calcul faptul că peste 97% dintre cei care au participat la un plebiscit în septembrie 2006 au susţinut independenţa Transnistriei. Stocurile de arme ale Federaţiei Ruse prezente în Transnistria şi protejate de soldaţi ruşi vor fi eliminate când conflictul din regiune va fi rezolvat, a mai declarat şeful diplomaţiei ruse. Acesta a ţinut să sublinieze că Rusia, criticată pentru că nu-şi respectă angajamentele asumate la Istanbul în 1999, şi-a retras în 2003 din Transnistria mai mult de jumătate din muniţii. Pacea în zona de conflict este menţinută de o Forţă unificată, cuprinzând militari ruşi, transnistreni şi moldoveni, precum şi observatori ucraineni.

Negocierile oficiale multipartite pentru reglementarea transnistreană se reiau la 30 noiembrie, la Vilnius, după mai bine de şase ani de întreruperi. Înaltul reprezentant UE pentru Politică Externă, Catherine Ashton, a salutat întâlnirea dintre premierul moldovean Vlad Filat şi liderul transnistrean Igor Smirnov. Aceasta apreciază eforturile părţilor, ce contribuie la construirea încrederii, şi a salutat declaraţia comună emisă cu această ocazie şi şi-a exprimat speranţa că întâlnirea va contribui la succesul primei reuniuni oficiale în format 5 plus 2 de la Vilnius. Reluarea negocierilor oficiale in formatul 5+2 a fost decisă în cadrul consultărilor informale cu privire la soluţionarea conflictului transnistrean, care a avut loc la Moscova, în luna septembrie. Negocierile au fost întrerupte în 2006. Vlad Filat s-a mai întâlnit cu Igor Smirnov în luna septembrie, în Germania, sub egida OSCE, în oraşul german Bad Reichenhall, unde a avut loc conferinţa privind consolidarea măsurilor de încredere în procesul de reglementare a problemei transnistrene.

De la Chişinău vin semnale că impasul alegerii unui preşedinte se apropie de sfârşit. Partidul Liberal-Democrat (PLDM) va susţine candidatura lui Marian Lupu la funcţia de şef al statului, chiar dacă nu vor exista cele 61 de voturi necesare alegerii preşedintelui, a asigurat liderul PLDM, premierul Vlad Filat, după ce a fost suspectat că a promovat la Bruxelles o altă candidatură. Totuşi, Vlad Filat nu a ratat ocazia de a-l taxa pe Marian Lupu şi a adăugat că un preşedinte trebuie să dea dovadă în primul rând de responsabilitate.