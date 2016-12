Transparența bugetară devine și mai... transparentă

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) publică, începând de joi, pe platforma www.transparenta-bugetara.gov.ro, toate datele de identificare pentru peste 13.700 de entități publice - „Sunt toate datele, de la denumirea completă, codul de identificare fiscală și Trezoreria la care are deschise conturi până la adresele fiscale și de corespondență și tipul de activitate“. În plus, MFP menționează că prezintă pe site și instrucțiuni care să ușureze accesul la informații - „Acum sunt prezentați pașii ce trebuie urmați pentru a vizualiza execuțiile bugetare detaliate și rapoartele agregate, precum și situațiile lunare“. Platforma www.transparenta-bugetara.gov.ro a fost lansată la începutul lui martie și conține informații despre circa 13.700 de instituții publice, de la școli și grădinițe până la spitale, ministere și Parlament. Potrivit datelor MFP, site-ul are deja 47.700 de accesări unice și peste 62.500 de descărcări de documente.