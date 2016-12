Transpiraţia excesivă se tratează

Pentru multe persoane, transpiraţia excesivă este o adevărată problemă. Recent, britanicii au găsit soluţia. Este vorba despre sistemul Cynosure Smartlipo MPX, care extermină glandele vinovate, fără a lăsa urme şi fără ca procedura să fie dureroasă sau invazivă. Transpiraţia este modalitatea naturală a organismului de a se răcori. Fenomenul nu apare doar atunci când este foarte cald, ci şi ca răspuns la anumite emoţii, cum ar fi stresul sau anxietatea. Cynosure Smartlipo MPX, eficient în cazul hiperhidrozei sau transpiraţiei excesive, presupune exterminarea glandelor cu ajutorul laserului, sub anestezic local, o şedinţă nedurând mai mult de 30 de minute. Acest tip de laser este folosit în mod normal pentru a îndepărta grăsimea. În acest caz însă, grăsimea este transformată în lichid, pentru a se acţiona asupra glandelor sudoripare. În cazul transpiraţiei excesive localizate la acest nivel, până acum pacientul suporta o operaţie care presupunea tăierea nervilor care duceau către glandele sudoripare, procedura invazivă, desfăşurată adesea sub anestezie totală. Această noua metoda nu presupune sângerări sau cicatrice şi nici timp de repaus. Avantajele sale sunt rapiditatea procedurii, dar şi a refacerii organismului, şi tipul anesteziei. În plus, se stimulează şi producţia locala de colagen.