Transplant de inimă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

În luna iulie, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa s-a deschis Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară. Activitatea a început de curînd, iar medicii care lucrează în această secţie au beneficiat de pregătire peste hotare şi susţin că vor să transforme Constanţa într-un centru medical de renume. Aparatura care se află în acest moment în clinica unităţii sanitare permite efectuarea de intervenţii chirurgicale de risc mediu, dar care pînă acum nu au mai fost efectuate la Constanţa. “Am efectuat primele intervenţii chirurgicale pe carotidă. Primul pacient pe care l-am operat la Constanţa este din Bucureşti, are 49 de ani şi suferea de o boală arteromatoasă carotidiană. Acest lucru înseamnă că pe carotidă se depuseseră grăsimi şi din acest motiv sîngele nu mai ajungea la creier. Am curăţat artera carotidă şi am lărgit-o un pic cu un material plastic. Astfel, creierul nu se mai află într-o insuficienţă ischiemică, pentru că primeşte sîngele de care are nevoie”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie Cardio-vasculară, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ.

Specialiştii spun că este foarte important ca pacienţii să se prezinte la medic cît mai repede, pentru a preveni apariţia unui accident cerebral. Primele simptome ale acestei afecţiuni sînt tulburările de vedere, imposibilitatea de a mişca membrele superioare sau inferioare, tulburările de auz, pierderea memoriei şi apariţia atacurilor ischiemice tranzitive. Intervenţiile realizate de curînd în Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară se mai fac şi la Bucureşti, însă medicii spun că nu mai este nevoie ca bolnavii să plece în Capitală pentru a se vindeca, deoarece şi la Spitalul Judeţean se pot face operaţii de acest gen, cu aparatură la fel de bună ca şi aceea din clinicile bucureştene. Mai mult, medicii constănţeni susţin că în clinica din Constanţa se vor face şi intervenţii chirurgicale de mare risc. “Vrem să dezvoltăm chirurgia la Constanţa, de aceea, vom efectua transplanturi de inimă. Acest transplant este indicat doar în cazurile în care inima este atît de bolnavă, încît nu poate fi vindecată cu niciun fel de tratament sau intervenţie chirurgicală. Nu ne vom opri doar la transplanturi de inimă, ci vom efectua şi transplanturi de plămîni şi cord-pulmon. Aparatura de care avem nevoie este aparatura standard pentru efectuarea intervenţiilor pe cord, principalele aparate fiind plămînul şi inima artificială. Consiliul Judeţean Constanţa ne ajută să achiziţionăm această aparatură pe care o vom primi în scurt timp“, a declarat dr. Pătruţ. Specialiştii spun că nu atît intervenţia chirurgicală în sine constituie o dificultate, ci găsirea donatorilor. “Transplantul nu este foarte greu de realizat, ci tot ceea ce se întîmplă înainte de intervenţia chirurgicală. Este nevoie de o echipă complexă de medici. Unii trebuie să recolteze inima de la un pacient aflat în moarte cerebrală, iar ceilalţi trebuie să scoată inima bolnavă şi să o pună pe cea nouă. Această echipă trebuie să-şi coordoneze mişcările foarte bine şi să nu comită niciun fel de erori”, a declarat dr. Pătruţ. Medicii spun că este foarte dificil să convingi rudele unui pacient decerebrat că acesta nu mai are nicio şansă de însănătoşire şi să fie de acord cu donarea de organe. De aceea, se impune prezenţa unui psiholog care să le explice acestora că în acest mod salvează viaţa unei alte persoane. “Este falsă ideea că ne confruntăm cu o lipsă de donatori. Donatori există. Ne confruntăm cu o lipsă de personal specializat în găsirea acestor donatori. Trebuie ca noi, medicii, să ne mobilizăm şi să învăţăm să le spunem rudelor pacienţilor că nu se mai poate face nimic pentru cel bolnav, să nu îl mai ţinem în spital dînd speranţe că s-ar putea ca pacientul aflat în moarte cerebrală să-şi revină. Sîntem la început, dar cred că, în curînd, vom învăţa să convingem oamenii că donarea de organe este foarte importantă”, a declarat dr. Mircea Pătruţ.