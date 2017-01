Transplantul de organe, blocat de birocraţie

Procedurile anevoioase, dar şi mentalitatea învechită fac ca viaţa a peste două mii de români, care au nevoie de un transplant, să fie la răscruce. Pentru că puţini dintre noi sînt dispuşi ca după moarte să li se preleveze organele, listele de aşteptare ale celor care au nevoie de un transplant se fac din ce în ce mai lungi. În acest timp, legea care ar putea ajuta mii de oameni este şi ea pe lista de aşteptare, dar în Parlament. “Organele nu se pot dona la întîmplare. Pacientul trebuie să fie în moarte cerebrală şi să nu sufere de diferite afecţiuni precum HIV/SIDA, cancer, sifilis, hepatită, etc. Prelevarea de organe de la pacienţii aflaţi în moarte cerebrală se poate face doar cu acordul familiei. De exemplu, am avut şi noi vreo 10 pacienţi aflaţi în moarte cerebrală, dar familiile nu au înţeles importanţa prelevării de organe şi nu au fost de acord”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, prof. univ. dr. Vasile Sîrbu. Tocmai pentru că multe persoane nu sînt de acord cu donarea de organe, la nivel naţional, pe lista de aşteptare pentru transplanturi s-au adunat, anul trecut, 2.200 de persoane. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Transplant (ANT), anul trecut au fost realizate 222 de transplanturi de rinichi, 31, de ficat, două, de pancreas şi nouă, de inimă. Din păcate, 70 de persoane au murit în aşteptarea organelor care le-ar fi putut salva viaţa. Medicii spun că există şi cazuri în care rudele celor bolnavi doresc să doneze un organ, dar nu pot pentru că acela este incompatibil. “Avem un caz internat la noi în secţie. Este vorba de o tînără care are insuficienţă renală şi diabet. Degetele de la mîini i-au fost amputate deoarece erau cangrenate. Singura şansă pentru ea este un dublu transplant: de rinichi şi de pancreas. În urma analizelor, am observat că este compatibilă cu mama, însă nu putem decît să prelevăm un rinichi. Dacă am recolta pancreasul, mama nu ar mai avea nicio şansă la viaţă. De aceea, aşteptăm un pancreas ca să putem salva o viaţă”, a declarat dr. Sîrbu. Procedurile pentru transplant sînt greoaie şi nu este de mirare că există pacienţi care aşteaptă ani în şir pentru a primi un organ care să le salveze viaţa. Unii dintre aceştia nu rezistă să se mai lupte cu boala şi mor înainte de le veni rîndul la transplant. De aceea, ANT a propus simplificarea procedurilor. Din păcate, actele înmînate reprezentanţilor Guvernului zac uitate pe masa dintr-un birou în timp ce multe persoane se sting din viaţă din cauza birocraţiei şi a nepăsării semenilor. O propunere a ANT este ca fiecare persoană care nu a precizat în timpul vieţii că refuză donarea devine, automat, după deces, donatoare de organe.