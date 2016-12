Transport în comun până la ora 22.00

19:10:18 / 03 Martie 2015

Linia 310, o adevarata aventura

Astazi soferul microbuzului CT-35-DTR, de pe linia 310, a trecut pe culoarea rosie a semaforului de la Dacia. Se facuse rosu de cand era in dreptul trecerii de pietoni. Nu a contat ca avea calatori in masina. A accelerat tare si a trecut dupa cateva secunde bune de cand se facuse rosu. Acum nu-mi sariti in cap cu porcarii de genul "da' cand mergi cu 1 leu iti convine" ca si pe alte linii (304 de exemplu) se circula tot cu 1 leu si soferii isi respecta pasagerii in primul rand prin modul civilizat de a conduce si in al doilea rand prin aspectul masinilor. Microbuzele de pe 310 par trecute prin razboi... Murdare, ruginite, cu usi care nu se inchid bine, cu unii soferi care fumeaza relaxati desi fumatul este interzis in masina... Nu toti soferii de pe 310 sunt asa, exista printre ei si cateva exemple pozitive, in fata carora imi scot palaria. Din pacate insa, majoritatea celor de pe 310 par niste golanasi, care vorbesc tare la telefon, se injura in audio-conferinte cu colegii si nu in ultimul rand cu ceilalti participanti la trafic. Asa masini, asa soferi. Pe asta micu' de pe 34 DTR, cu prima ocazie il dau pe mana Politiei. Abia astept sa mai faca o magarie cu mine in masina, sa sun la 112 si sa il ia din trafic direct. Pentru toti ceilati care isi fac treaba cu putin bun simt: drumuri bune!