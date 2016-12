Transportatori verificaţi

În primele şase luni ale acestui an, poliţiştii de la Rutieră au verificat peste 150.000 de autovehicule destinate transportului de persoane sau de marfă. În urma controalelor, oamenii legii au descoperit peste 60.000 de abateri, conform datelor furnizate de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR). Poliţiştii au derulat, la nivel naţional, în primul semestru din 2010, 7.800 de acţiuni, dintre care 4.144 în comun cu alte instituţii. Printre cele 150.000 de autovehicule verificate s-au numărat şi peste 50.000 de taxiuri. Oamenii legii au constatat 44.186 de abateri ale şoferilor care transportă persoane şi 28.064 ale celor care conduc maşini de marfă (dintre care 4.431 mărfuri periculoase). În plus, oamenii legii au reţinut 3.325 de permise de conducere, dintre care 393 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 993 pentru depăşiri neregulamentare, 807 pentru neacordarea priorităţii de trecere şi 474 pentru trecerea pe culoarea roşie a semaforului. De asemenea, au fost retrase 6.040 de certificate de înmatriculare. Conducătorii vehiculelor destinate transportului rutier public sunt suspectaţi de comiterea a 506 infracţiuni, dintre care 242 la regimul circulaţiei. În primele şase luni ale anului, autorităţile au descoperit 965 de transporturi ilegale şi au deschis 186 de dosare penale pentru transporturi neautorizate şi 20 pentru evaziune fiscală.