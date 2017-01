Transportatorii ameninţă cu blocarea activităţii

Nu a trecut nici măcar o jumătate de an de la ultimele proteste pe şosele, că apele se tulbură din nou printre marii transportatori rutieri. Dacă în primăvară au ales calea grevelor pentru a-şi arăta nemulţumirea faţă de refuzul autorităţilor de a elimina rovinieta, transporatorii întorc serviciul şi sînt decişi să compenseze pierderile pentru taxele pe drumurile naţionale cu blocarea activităţii. Consiliul Naţional Rutier a anunţat că mai mult de jumătate dintre transportatori sînt în pragul falimentului din cauza taxelor şi a scumpirii combustibililor, astfel că, în următoarele luni, fie vor bloca activitatea, fie vor creşte cu cel puţin 20% tarifele. \"În această toamnă transportatorii vor încerca să se facă băgaţi în seamă. Am decis să pornim de azi toate demersurile pentru a fi din nou băgaţi în seamă. Asta înseamnă ieşirea în stradă sau blocarea activităţii\", a declarat Dragoş Anăstăsoaie, membru în Consiliul Naţional Rutier: Principala îngrijorare o reprezintă scumpirea carburanţilor, astfel că firmele de transport nu-şi mai poti plăti ratele curente. În opinia transportatorilor, infrastructura deplorabilă menţine la jumătate viteza comercială din România, faţă de cea europeană. \"Sîntem la limită. Discuţiile de pînă acum cu premierul sînt la nivelul \"uite am mai discutat cu băieţii, i-am mai liniştit\", cu ministrul... nici măcar nu se pune problema\", a afirmat şi vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Transportatorilor, Ion Lixandru. Pe de altă parte, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, a declarat că, pînă în 2012, aproximativ 35-40% din firmele licenţiate de transport nu vor mai exista. Preşedintele Alianţei Confederaţiilor Patronale din România, Dragoş Anastasiu, a afirmat că transportatorii ar putea relua protestele, prin blocarea drumurilor. \"Din punct de vedere al autorităţilor, răspunsul este clar. Descurcaţi-vă! Ori ne oprim, ori mărim tarifele, iar acum sîntem în analiză cu membrii noştri să ieşim în stradă\", a afirmat Anastasiu. Consiliul Naţional Rutier, din care fac parte Federaţia Operatorilor Români de Transport şi Alianţa Confederaţiilor Patronale din România, reprezintă 14.000 de firme de transport care deţin un parc auto de 600.000 de autovehicule dintr-un total de un milion de vehicule comerciale înmatriculate.