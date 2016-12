Transportatorii majorează tarifele cu peste 10%

Operatorii de transport rutier vor majora tarifele practicate cu peste 10%, in vederea amortizarii pierderilor suferite un urma caderilor masive de zapada din ultima perioada, au declarat, pentru Green Report, reprezentantii sectorului de profil. “Industria transportului rutier din Romania a inregistrat in lunile ianuarie si februarie pierderi totale de aproximativ 800 milioane de euro. In aceste conditii, atat segmetul transporturilor de persoane, cat si cel de marfa vor fi nevoite sa majoreze tarifele percepute clientilor cu cel putin 10%”, a precizat secretarul general al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR). Acesta afirmat ca, in contextual crizei economice, foarte multe firme transport lucreaza la limita marjei de profit, iar pentru evitarea falimentului vor fi nevoiti sa opereze modificarea tarifelor catre clienti. La randul sau, Augustin Hagiu, presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), a explicat ca transportatorii ar trebui sa majoreze tarifele cu cel putin 25%, pentru a amortiza costurile presupuse de cresterea pretului la carburanti si pierderile cauzate de caderile de zapada. “Numai in ultimile doua-trei saptamani, operatorii au inregistrat pierderi de peste 250 milioane euro din cauza caderilor de zapada. Recuperaerea pierderilor cauzate de conditiile meteo trebuie cumulata cu pierderile provocate de scumpirea carburantilor. Astfel, pentru a putea ramane pe piata, multe firm ear putea fi nevoite sa majoreze tarifele la transport cu cel putin 25%”, a mentionat Hagiu. Reprezentantul FORT adaugat ca in prezent, tarifele transportatorilor din Romania sunt cu 40% sub nivelul mediei europene. Hagiu a spus ca in urmatoarea perioada, operatorii de transport se vor confrunta cu dificultati in ceea ce priveste plata furnizorilor de servicii, precum reparatorii auto, asiguratorii, firmele de leasing si distribuirtorii de carburant.

TRANSPORT DE PASAGERI ŞI MĂRFURI Cele mai afectate firme au fost cele care au operat curse regulate judetene si interjudetene, in specia pe ruta Bucuresti – Constanta. În fiecare zi, pierderile s-au cifrat la 60.500 de lei (22 de curse zilnice, cu o medie de 50 de pasageri per autocar, la un pret de 55 de lei pentru un bilet). În ce priveşte transportul de marfuri, cel mai mult a avut de suferit segmentul distributiei de produse perisabile, unde nu au mai fost posibila recuperarea marfurilor. In prezent, in Romania activeaza aproximativ 25.000 de firme de transport rutier de marfa si 4.000 de operatori de transport de pasageri.