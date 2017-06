Transportul de lemn din fondul forestier pe timpul nopții, interzis!

Deputatul PNL Claudiu Răcuci a depus la Parlament un proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului silvic, care prevede interzicerea transportului de lemn din fondul forestier pe timpul nopții. "În România avem nu unul, ci mai multe acte normative care și-au propus ca scop să stopeze tăierile necontrolate și exploatările ilegale de masă lemnoasă din România. Cu toate acestea, aflăm că eficiența acestor acte normative este scăzută și că, în continuare, milioane de metri cubi sunt puși la pământ anual, de multe ori fără ca în locul pădurilor tăiate să existe și programe de reîmpăduriri. Mai mult, dintr-o țară vestită pentru cele mai mari populații de urși, lupi sau cerbi, am ajuns să numărăm pe degete exemplarele care mai supraviețuiesc efectelor negative ale activităților economice forestiere ilicite, mai ales pe timpul nopții. De când sunt membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, am citit cu atenție legislația aferentă acestui domeniu și am rămas uimit să constat faptul că nu există nicio interdicție expresă, nicio îngrădire minimală privind exploatarea și transportul de masă lemnoasă din fondul forestier pe timpul nopții", susține deputatul PNL, într-un comunicat transmis joi presei.

Claudiu Răcuci a arătat că cei care ''s-au lăudat că se luptă cu exploatările ilegale au lăsat portița legală ca să se poată exploata și transporta masă lemnoasă din fondul forestier pe timp de noapte, atunci când autoritățile de control sunt în afara programului de lucru''. "În consecință, am depus o propunere legislativă care modifică și completează Codul silvic, în scopul interzicerii exprese a exploatărilor și transportului de lemn din fondul forestier pe timpul nopții. Am prevăzut, cum este și normal, sancțiuni la nivelul amenzilor penale pentru cei care nu respectă norma propusă. Am toată convingerea că persoanele care acționează licit și sunt autorizate să exploateze nu vor fi afectate în niciun fel de această măsură. Vor avea de pierdut doar cei care au făcut milioane de euro din exploatări ilegale. De câștigat vor avea pădurea și biodiversitatea tot mai puțină din aceasta, dar și noi, românii", a arătat deputatul PNL.