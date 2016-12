Transporturile ilegale şi lipsa infrastructurii aduc pierderi bugetului de stat

Conform afirmaţiilor preşedintelui Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, bugetul de stat pierde anual trei miliarde de euro din cauza transportatorilor ilegali de marfă şi persoane şi a stării proaste a infrastructurii rutiere. \"Am făcut un calcul estimativ şi am văzut că statul pierde aproximativ trei miliarde de euro anual, din cauza transportului ilicit, dar şi a lipsei unei infrastructuri rutiere. Numai la acest ultim capitol pierderile sunt de 1,5 miliarde euro. Peste 6.000 de autobuze circulă zilnic fără autorizaţii pe rute locale, judeţene şi intrajudeţene, aducând pierderi de 250.000 euro pe zi. Din cauza acestora, fluxul de călători al transportatorilor legali a scăzut cu 40% în ultimii doi ani\", a afirmat Hagiu. El a adăugat că există o discriminare între transportul rutier şi cel feroviar, operatorii privaţi de transport persoane pe calea ferată primind subvenţii totale de 5-6 milioane euro pe an, cu trenurile goale, operatorii rutieri de persoane, faţă de care există datorii ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de 165 milioane lei, fiind defavorizaţi. Liderul FORT mai este nemulţumit şi de modul în care se aplică legea în România. “Pe foarte multe drumuri autorităţile au crescut capacitatea portantă la 40 tone pe osie, însă semnele de circulaţie care restricţionau greutatea nu au fost eliminate, iar operatorii de transport de marfă sunt amendaţi abuziv”, a declarat Hagiu.