„Trânte” cu zâmbetul pe buze

ACŢIUNE RECREATIVĂ Programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Învăţăm să patinăm” oferă copiilor din mediul rural posibilitatea să meargă pe patine şi să se distreze câteva ore pe gheaţă. Ieri a fost rândul copiilor din localităţile Corbu, Comana, Ion Corvin, Albeşti, Gârliciu, Hârşova şi Fântânele să profite de vacanţă. „Mi se pare foarte bun programul iniţiat de Consiliul Judeţean. Este cu atât mai bine pentru copii pentru că ei, la Albeşti, nu au patinoar. Le-ar plăcea foarte mult să aibă un patinoar al lor la Albeşti, dar nu sunt posibilităţi. Oricum, venim de fiecare dată cu drag. Mai este şi programul din perioada verii şi atunci copiii participă cu plăcere. E binevenit şi pentru noi, cadrele didactice, pentru că ne bucurăm pentru copii”, a declarat Teresa Bacu, profesor de matematică la şcoala „Ion Creangă” din Albeşti, care a venit să supravegheze acţiunea la care participă elevii.

500 DE ELEVI ZILNIC LA PATINOAR În total, 500 de elevi din judeţ participă zilnic la programul CJC. „M-am simţit foarte bine pe patine. E o senzaţie foarte plăcută să fii pe gheaţă. Am luat câteva trânte şi de data asta, dar, asta este! De trei ori am căzut şi m-am lovit la mână, dar o să-mi treacă. Am fost şi anul trecut la patinoar şi o să mai vin, cu siguranţă. Abia aşteptam să înceapă programul”, a spus Elena Matei, elevă în clasa a VI-a la Şcoala „Ion Creangă” cu clasele I-VIII din Albeşti. Acţiunea în aer liber organizată de autorităţile judeţene este un prilej pentru mulţi elevi din mediul rural să vadă pentru prima dată un patinoar şi să înveţe să-şi menţină echilibrul pe patine. În cadrul programului, CJC oferă accesul gratuit şi echipamentul necesar pentru intrările la patinoar, precum şi un sandwich şi o băutură răcoritoare. CJC estimează că aprox. 15.000 de elevi vor participa la actuala ediţie a programului.