Tranzacția dintre Primăria Constanța și Polaris, suspendată. Ce înseamnă asta?

La doar o săptămână după ce consilierii locali au votat ca Primăria Constanța să plătească o datorie de circa 63 de milioane de lei către Polaris M Holding, pentru a fi „iertată” de penalități de aproape 413 milioane de lei, tranzacția a fost suspendată. Decizia a fost luată tot prin votul aleșilor locali, după ce, la scurt timp de la aprobarea tranzacției, administratorul firmei de salubrizare, Eduard Martin, a fost reținut sub acuzația de evaziune fiscală. Avocații care apără Primăria în litigiul cu Polaris au ajuns la concluzia că suspendarea tranzacției este cea mai bună soluție. „La termenul din 4 octombrie am înștiințat instanța cu privire la imposibilitatea temporară de semnare a tranzacției, în condițiile în care nu aveam, la data respectivă, niciun comunicat din partea DNA și nu știam ce presupune dosarul penal în care este implicat administratorul Polaris M Holding. Instanța a dat termen pe 18 octombrie pentru a veni cu tranzacția semnată. După ce am primit comunicatul DNA, am analizat și am considerat că oportună este suspendarea tranzacției până la clarificarea dosarului penal în care este implicat Eduard Martin”, a explicat avocatul Gabriela Trandafir, unul dintre reprezentanții municipalității în litigiul cu Polaris.

CE SE ÎNTÂMPLĂ MAI DEPARTE

Avocatul a explicat și ce s-ar putea întâmpla la termenul din 18 octombrie. „Cel mai probabil, instanța va lua act de faptul că nu este încheiată tranzacția, după care se vor pune în discuție excepțiile și cererile invocate de noi. În probatoriu, noi am solicitat refacerea raportului de expertiză și numirea unei comisii din trei experți care să recuantifice ajustarea tarifului. Dacă instanța nu va admite această probă, atunci ne va da cuvântul pe fond și ne vom judeca, asta dacă nu vor interveni alte scenarii procedurale. Suspendarea tranzacției are sens, având în vedere arestarea lui Eduard Martin care se sprijină pe acuzația de săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală și includerea în registrele contabile ale societății cheltuieli care nu au caracter real. Aceste elemente de cheltuieli stau la baza ajustării tarifului”, a explicat avocatul. Amintim că primarul Decebal Făgădău a anunțat intenția de a supune votului suspendarea tranzacției cu Polaris la scurt timp după arestarea preventivă a administratorului societății de salubrizare. Înțelegerea va fi suspendată până la clarificarea situației juridice în care se află Eduard Martin, însă nu este exclus să se încheie o nouă tranzacție. Cert este că, până la o decizie finală, Primăria nu este obligată să plătească datoriile către Polaris M Holding.