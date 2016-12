Tranzacţie de un miliard de dolari

Google este aproape de preluarea aplicaţiei de navigaţie şi informaţii privind traficul Waze, pentru mai mult de un miliard de dolari. Înţelegerea ar putea fi anunţată în această săptămână. Anterior, surse apropiate situaţiei afirmau că printre companiile interesate de preluarea Waze s-ar număra Apple şi Facebook. Preluarea Waze va ajuta Google să-şi consolideze oferta în domeniul soluţiilor de navigaţie. Waze, cu cinci ani de activitate, este disponibilă gratis pe iPhone, iPad şi smartphone-urile şi tabletele cu sistemul de operare Android dezvoltat de Google. Aproximativ 45 de milioane de conducători auto din 193 de ţări utilizează Waze, potrivit site-ului companiei care a dezvoltat aplicaţia, Waze Inc.. Aplicaţia a fost creată în Israel, iar compania are aproximativ 100 de angajaţi, inclusiv o echipă de cercetare şi dezvoltare în ţară. Directorul general şi ceilalţi executivi lucrează din Palo Alto, California, iar compania are un birou şi la New York.

PREZENTARE CU MIZĂ Lucrurile sunt foarte dinamice în sectorul IT. Apple a prezentat, ieri, noile versiuni ale sistemelor de operare iOS şi OSX, un moment delicat pentru companie, care a schimbat, la sfârşitul anului trecut, conducerea echipei responsabile pentru software şi designul interfeţei. Conferinţa WWDC organizată în fiecare an de Apple pentru dezvoltatorii de aplicaţii destinate produselor companiei a început ieri, la San Francisco. Evenimentul principal al conferinţei i-a adus pe scenă pe directorul general Tim Cook şi pe alţi executivi ai companiei, care prezentintă noile variante ale celor două sisteme de operare, iOS, destinat dispozitivelor mobile: iPhone, iPad şi OSX, care echipează computerele şi laptop-urile Mac. Publicul larg va avea acces în premieră la primele versiuni ale celor două sisteme dezvoltate după reorganizarea conducerii diviziei de software a companiei, aflată acum sub controlul lui Jony Ive, unul dintre oamenii de încredere ai lui Steve Jobs, care s-a ocupat anterior de design. Noul sistem de operare al Apple pentru dispozitive mobile se va numi cel mai probabil iOS 7. Se anticipează că varianta din acest an va aduce schimbări majore faţă de versiunile anterioare, datorită influenţei lui Jony Ive.

Prezentarea a avut o miză mai ridicată pentru Apple decât în alţi ani, după apariţia unui curent de scepticism şi neîncredere în rândul investitorilor, cu privire la abilitatea companiei de a continua ritmul rapid de inovare, de a rămâne o forţă dominantă pe piaţa produselor mobile de comunicare şi de a menţine marjele ridicate de profit cu care şi-a obişnuit acţionarii. Acţiunile Apple au scăzut cu 17% de la începutul acestui an. Vineri, Apple a închis în urcare cu 0,8% pe bursa de la New York, recuperând declinul din prima parte a şedinţei, datorită unui raport transmis în jurul prânzului de un analist, care crede că grupul urma să surprindă ieri prin lansarea unui iPhone low-cost sau a unei variante îmbunătăţite a iPhone 5. Entuziasmul generat de noi produse a fost, în ultimii ani, unul dintre motoarele de creştere ale acţiunilor Apple, însă compania a păstrat tăcerea în ultimele câteva luni, după ce a reîmprospătat, în toamna anului trecut, aproape toate liniile de produse. Totodată, Apple este încolţită de competiţia dură de pe piaţa smartphone-urilor, iar strategia de a se baza pe un singur produs, de înaltă calitate, dar cu un preţ pe măsură, pare că a devenit un punct slab, pe măsură ce creşte cererea pentu produse mai ieftine. Compania a cedat deja presiunilor pe piaţa tabletelor, lansând, în toamna anului trecut, iPad mini, o variantă mai mică, mai puţin performantă şi mai ieftină a tabletei Apple.