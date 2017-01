Tranzacții cu castele și rezidențe istorice de 7 milioane de euro

Artmark Historical Estate, divizia Artmark specializată în vânzarea monumentelor istorice și de artă, având un portofoliu de 125 de milioane de euro, a încheiat primul său an de activitate tranzacții în valoare de 7 milioane de euro, se arată într-un comunicat al companiei. „După modelul marilor case internaționale de licitaţie, Artmark Historical Estate a oferit în acest prim an accesul la cel mai special segment al pieței rezidențiale, cel al proprietăților istorice și artistice, precum palate, castele, conace și vile vechi de secole, situate în sau în proximitatea centrelor urbane”, se precizează în comunicat. În anul 2016, primul din agenda companiei, Artmark Historical Estate s-a concentrat pe activitatea de identificare a rezidențelor istorice, aflate în diverse stări de conservare, având o situație juridică ce permite repunerea acestora în circuitul pieței imobiliare, și mai puțin pe activitatea de tranzacționare propriu-zisă. „Anul se încheie cu un bilanţ de aproximativ 125 de milioane de euro valoarea totală a rezidențelor istorice în portofoliu, versus tranzacții finalizate ori în curs de finalizare în valoare de aproximativ 7 milioane de euro. Dintre proprietăţile cele mai importante tranzacţionate în acest an amintim: castelul Salbek din Petriş (Arad), casa Corneliu Baba de pe bvd. Aviatorilor (Bucureşti), castelul Pogany din Păclişa (Hunedoara), vila Ştirbey din Mamaia.

În catalogul Artmark Historical Estate 2016-2017, lansat de curând, au mai intrat ca oferte Palatul de piatră Udrişte Năsturel de la Herăşti (situat la 30 de km de București, palatul a fost construit la începutul secolului al XVII-lea din iniţiativa vestitului cărturar, cumnat al domnitorului Matei Basarab), Castelul generalului austriac Gyulay Ferencz de la Mintia (Hunedoara, construit în secolul XVII), Conacul Alexandrescu - Cantacuzino de la Guranda (situat lângă Iași, cu istorie de peste un secol și ridicat în manieră Neo-românească de un arhitect venețian), Casa dr. Dobrovici de pe bulevardul Lascăr Catargiu - București, Casa Frumoasă (proiectată de către unul dintre cei mai importanţi arhitecţi interbelici ai României, Arh. Duiliu Marcu) și Grand Hotel din Constanţa (primul hotel modern din oraş, în stil Art Deco).