Tranzacţii imobiliare în scădere cu 37% şi impozite totale mai mici cu 64%

Numărul tranzacţiilor cu locuinţe şi terenuri a scăzut cu 37% în primele trei luni, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 78.321 de operaţiuni, iar valoarea impozitelor pe veniturile din transferurile de proprietăţi s-a redus cu 64%, la 103,4 milioane lei. Din datele prezentate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR) se arată că în primele trei luni ale anului în curs au fost încheiate 78.321 de operaţiuni, faţă de 123.392 de tranzacţii în perioada similară a anului trecut. Faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut, în martie 2009 au fost încheiate cu 35% mai puţine tranzacţii, numărul acestora reducîndu-se de la 45.697 operaţiuni la 29.711. Pe de altă parte, faţă de lunile precedente din acest an, în martie s-au încheiat mai multe tranzacţii. Astfel, în februarie au fost realizate 26.428 de transferuri de proprietăţi, iar în ianuarie 22.182. În condiţiile scăderii numărului de tranzacţii în primele trei luni, şi valoarea impozitelor pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare în acest interval s-a redus, cu 64%, la 103,5 milioane de lei. Impozitele încasate din veniturile din tranzacţii cu locuinţe şi terenuri în primele trei luni ale anului trecut au totalizat 291,1 milioane de lei. Comparativ cu martie 2008, impozitele din aceeaşi lună din acest an s-au redus cu peste 65%, la 40 milioane de lei. Tot în martie 2008 s-au încasat 116,2 milioane de lei. Şi în acest caz, în martie se constată o uşoară revenire a valorii impozitelor faţă de ianuarie şi februarie, cînd au fost raportate 30,3 milioane lei, respectiv 33,1 milioane lei. Impozitul este cuprins între 1% şi 3%, în funcţie de valoare şi data dobîndirii proprietăţii. Reprezentanţii UNNPR au estimat în februarie o scădere a numărului tranzacţiilor imobiliare în acest an de cel puţin 30 - 50%, avînd în vedere semnalele din piaţă şi evoluţia din prima lună a anului, cînd s-a înregistrat o reducere de 50%. În 2008 au fost perfectate 484.765 de tranzacţii imobiliare, în scădere cu 7,07% faţă de 2007, cînd au fost încheiate 521.636 de tranzacţii.