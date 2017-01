Tranzitul de gaz rusesc prin Belarus spre Europa, oprit

Preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, a ordonat, ieri, oprirea tranzitului de gaz rusesc pe teritoriul ţării sale spre Europa, acuzând Moscova de ”umilirea poporului belarus”, a indicat purtătorul său de cuvânt, Pavel Liogki. ”Nu Belarusul are datorie faţă de Gazprom, ci Gazprom are faţă de Belarus”, a afirmat Lukaşenko în cadrul unei întâlniri cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Gigantul rusesc Gazprom a continuat să reducă livrările în Belarus, de la 15%, luni, la 30%, ieri, din cauza datoriei pe care această ţară o are faţă de compania rusească, estimată de Moscova la 200 de milioane de dolari. Gazprom intenţionează să reducă livrările treptat până la 85%. Belarus, ţară de tranzit pentru 20% din gazele ruseşti destinate consumatorilor europeni, susţine însă că Moscova este cea care trebuie să plătească Belarusului 200 de milioane de dolari pentru tranzitul la gaz către Europa.

Partea rusă a asigurat Comisia Europeană că îşi va îndeplini angajamentele din domeniul gazului faţă de UE, a anunţat, ieri, purtătoarea de cuvânt al CE, Marlene Holzner. ”Dacă Belarus într-adevăr are intenţia de a lua din gazul destinat UE, Rusia îl va transporta spre Polonia şi Germania prin Ucraina”, a subliniat ea. Ucraina ar putea creşte tranzitul gazului rusesc cu 15-20 de miliarde de metri cubi pentru a preveni întreruperea livrărilor spre Europa în urma conflictului dintre Moscova şi Minsk, a declarat premierul ucrainean, Nikola Azarov.

Gazprom se aşteaptă ca vânzările de gaze naturale în afara Rusiei să crească la peste 45 miliarde de dolari în acest an, de la 42,5 miliarde de dolari în 2009, a anunţat, marţi, vicepreşedintele Gazprom, Alexander Medvedev, citat de Bloomberg. Exporturile în străinătate, excluzându-le pe cele în Comunitatea Statelor Independente, vor depăşi 145 de miliarde de metri cubi în acest an, comparativ cu 140,6 miliarde de metri cubi anul trecut, le-a declarat reporterilor oficialul Gazprom.