Traşi la răspundere pentru că şi-au făcut singuri dreptate

Dacă eşti jefuit, anunţi Poliţia. Asta o ştim cu toţii. Ce nu ştim este că, dacă până la sosirea oamenilor legii decizi să-ţi faci singur dreptate, rişti să ajungi tu ţinta anchetatorilor. Este cazul soţilor Tudor şi Violeta Ghiţă şi al prietenului lor, Florin Leu, toţi din Constanţa, care au fost audiaţi, ieri, de judecători în dosarul în care Sorin Drăghici, individul care le-a spart maşina şi a lovit-o cu maşina la Violeta Ghiţă, este judecat pentru tentativă de omor deosebit de grav şi tâlhărie.

URMĂRIREA Soţii Ghiţă şi Florin Leu au povestit că, pe 22 septembrie 2012, au mers la magazinul Dedeman pentru a face cumpărături, iar la plecare au constatat că le-a fost spartă maşina, iar hoţii au furat o sacoşă în care se afla o pereche de ghete noi. Iniţial, ei au sunat la Poliţie şi au cerut ajutor, dar echipajul trimis la locul incidentului le-ar fi recomandat să meargă la sediul Poliţiei pentru a depune plângere, promiţând că vor face totuşi cercetări. „După ce am vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere ale magazinului Dedeman şi am văzut cum un bărbat cu şapcă albă, urmat de complicele său, ne fură sacoşa cu ghete din maşină şi apoi pleacă la bordul unui autoturism, am decis să-l căutăm prin parcările altor supermarketuri din zonă. După o oră, l-am găsit pe suspect în parcarea magazinului Baumax. Ne-am îndreptat către el şi către complicele său, care stătea rezemat de maşină şi le-am spus să ne dea ghetele şi îi lăsăm în pace. Nu am apucat să ne apropiem prea mult de cei doi, pentru că individul, care era la volan, a apăsat pe acceleraţie şi a lovit-o pe soţia mea”, a declarat Tudor Ghiţă. Femeia a confirmat, în faţa instanţei, că Drăghici a luat-o pe capotă, apoi pe parbriz şi a aruncat-o pe ciment, unde a aterizat cu faţa în sus, lovindu-se la coloană. „Consider că şoferul m-a accidentat intenţionat, ca să scape. Eu nu-mi voiam decât ghetele înapoi”, a afirmat Violeta Ghiţă. După impact, maşina suspectului s-a oprit într-un parapet din parcare, iar el s-a ales cu o mână ruptă. Tudor Ghiţă şi Florin Leu l-au imobilizat pe hoţ până la sosirea poliţiştilor.

ACUZAŢII NEGATE Întrebarea judecătorului, care s-a repetat în mod obsedant în timpul audierii celor trei, a fost „de ce aţi făcut cercetări pe cont propriu dacă poliţiştii v-au spus că vor face anchetă?”. Tudor Ghiţă a răspuns că era convins că oamenii legii nu-şi vor da prea mult interesul pentru o pereche de ghete furate şi de aceea a încercat să-şi recupereze singur paguba. „Nu am sunat imediat la Poliţie să anunţ că am găsit hoţul la Baumax deoarece era posibil ca acesta să plece până la sosirea poliţiştilor. Aşa că l-am imobilizat împreună cu prietenul meu, Florin Leu, şi l-am ţinut captiv în maşină. Nu l-am lovit nici eu, nici Leu, nici alte persoane”, a mai spus Tudor Ghiţă, infirmând declaraţia lui Drăghici precum că Leu l-a bătut cu un baston telescopic. Menţionăm că împricinatul Sorin Drăghici a fost eliberat din arest la nici două luni de la întâmplare, nefiind considerat un pericol public.