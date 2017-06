Tratament fără interferon pentru pacienții cu hepatită cronică virală C

Pacienții cu hepatită cronică virală C vor putea beneficia de tratamentul fără interferon începând din prima jumătate a lunii mai, conform anunțului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a scris duminică pe pagina sa de Facebook ministrul Sănătății, Florian Bodog. ''Noua etapă de tratament pentru hepatita cronică virală C vizează: 9.700 de pacienți cu fibroză F3 și F4 (ciroză compensată), cu fibroză F2 asociată cu manifestări extrahepatice de tip autoimun, cu limfom cu celule B non-Hodgkin, cu hepatocarcinom, cu hemofilie sau talasemie majoră, precum și personalul medical, indiferent de stadiul fibrozei; 250 de pacienți cu insuficiență renală aflați în dializă, stadiile de fibroză F2, F3 și F4 (ciroză compensată); 50 de pacienți cu transplant hepatic; 2.000 de pacienți cu ciroză decompensată'', a mai scris ministrul. De asemenea, el arată că, potrivit CNAS, tratamentul va fi efectuat cu DCI Dasabuvirum + Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum pentru primele două grupe de pacienți menționate și cu DCI Ledipasvirum + Sofosbuvirum pentru celelalte două grupe de pacienți. CNAS a anunțat săptămâna trecută că se află în etapa finală a procesului de pregătire a reluării prescrierii tratamentului fără interferon pentru pacienții cu hepatita cronică virală C. "CNAS a semnat contractele cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatita cronică virală C pentru 10.000 de pacienți eligibili. Pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, CNAS va emite formularele specifice de prescriere a tratamentelor respective", preciza CNAS, adăugând că un alt contract cost-volum-rezultat, pe aceeași arie terapeutică, semnat în urmă cu o lună, vizează alți 2.000 de pacienți eligibili cu ciroză decompensată, medicamentul fiind deja inclus în lista aprobată prin HG nr. 178/04.04.2017.

"Includerea treptată în tratament a pacienților cu hepatita cronică virală C este necesară în condițiile în care efortul bugetar este mare. Contractele cost-volum-rezultat reprezintă un mecanism care permite eficientizarea acestui efort în beneficiul pacienților, urmărindu-se astfel reducerea incidenței afecțiunii respective în România, în concordanță cu obiectivul prevăzut în programul de guvernare", declara Marian Burcea, președintele CNAS, citat într-un comunicat.