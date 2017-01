Tratament preferențial pentru ÎPS Teodosie! A intrat pe o poartă secundară!

14:15:07 / 22 Octombrie 2016

Ca la noi, la nimeni si la nimeni, ca la noi, pentru ca suntem crestinii tai, Doamne !

Cand presedintele tzarii este patat si cu atatea case facute din meditatziile, daca ar fi muncit suplimentara toate cadrele didactice din tzara aceasta, sigur ca nu ar fi putut face atatea case ( cu ceva timp in urma spuneam : " Nastase patru case " iar acum spunem Johanis sase case ! " ) , partidele politice sunt pline de coruptzi, biserica invadata de oameni pusi pe capatuiala, mai vorbim de bine in tzara asta, cu cine, pentru ce, de ce, cand, unde.... ?! Modele numai exista, ca asa s-a vrut din afara tzarii, ca romanii sa ramana in urma turmei, pentru a putea fi guvernata mai usor prin guvernatori numitzi de la cen tru, mai ieri de la Est, si-n prezent de la Vest ! Suntem o tzara mica, fara un cuvant de spus si fara perspectiva de dezvoltare si afirmare, unde cei mari si tari isi fac poftele cu noi, poporul roman : cand revolutzie, cand manifestatzii, cand Colectiv, cand unele / altele si tot asa..... ! Noi, suntem papusile cu care se joaca, cei mari si tari ai lumii asteia si pana cand Dzeu, ii mai rabda pentru toate acestea, facute noua si altora asemenea noua ! Doamne, te rugam, milostiveste-te si iarta-ne !