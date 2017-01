Tratamente moderne întârziate - vieți pierdute

Numeroase acțiuni de sensibilizare a opiniei publice și a autorităților au avut loc în țară de Ziua Internațională de Hepatitei, marcată pe 28 iulie. Sub sloganul „Stop hepatitei! Fii atent la A, B, C, D!”, Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) - membru al Alianţei Pacienţilor Cronici din România (APCR), al Asociaţiei Europene a Pacienţilor cu Boli de Ficat (ELPA) şi al Alianţei Mondiale a Hepatitei (WHA) - a derulat în perioada 25 - 30 iulie o amplă campanie de informare în rândul populaţiei cu privire la transmiterea virusurilor hepatitice A şi B. Astfel, în Braşov, Iaşi, Turda (jud. Cluj), Giurgiu, Alexandria, Bucureşti, mai multe localităţi din judeţul Bacău, Sibiu, Suceava, Timiş, Craiova, Neamţ, dar și în Constanţa au fost distribuite peste 25.000 de pliante cu informaţii despre căile de transmitere şi cu tipurile de analize ce pot fi efectuate pentru depistarea virusurilor hepatitice. Peste 100 de voluntari din întreaga ţară au participat la campania desfăşurată în cea mai mare parte în stradă şi în locuri intens circulate. Tot pentru a sensibiliza opinia publică, în patru dintre localităţi - Braşov, Bucureşti, Constanţa şi Turda - au fost amplasate, pentru câteva ore, litere volumetrice, reprezentând simbolic virusurile A, B, C şi D, ca suport pentru întrebările celor interesaţi să primească răspunsuri corecte, specializate. Un alt element specific al acestei ediţii l-au reprezentat împărţirea şi înălţarea în mai multe locaţii a peste 1.000 de baloane albe şi albastre, pentru a atrage atenţia tuturor asupra existenţei virusurilor hepatitice şi să se gândească de două ori la riscurile de infectare, înainte de a întreprinde o acţiune (ex. tatuarea, actul sexual pasager neprotejat, folosirea în comun a acelor sau a obiectelor tăietoare, care facilitează contactul cu sângele infectat etc.). De asemenea, pentru a afla gradul de informare în rândul cetăţenilor cu privire la afecţiunile hepatice, în schimbul unui cadou simbolic, APAH-RO a pus la dispoziţia trecătorilor care s-au oprit câteva clipe la standurile campaniei chestionare cu întrebări ţintite. „Ne-am dorit să atragem atenția asupra discrepanţelor în ceea ce priveşte accesul la cele mai noi terapii între pacienţii români şi cei din restul UE. Autorităţile trebuie să grăbească procesul de actualizare a listelor de compensate şi să nu ignore faptul că în hepatită, în special hepatita C, putem vorbi de personalizare în ceea ce priveşte terapia. Fiecare zi în care noile molecule nu sunt încă accesibile pacientului român înseamnă vieţi pierdute şi oameni pentru care orice nouă terapie poate veni mult prea târziu. În plus, calitatea vieţii acestor pacienţi devine tot mai precară”, a declarat preşedintele APAH-RO, Marinela Debu.

STATISTICI La nivel mondial, hepatita ucide în fiecare an circa 1,4 milioane de persoane şi afectează alte sute de mii în întreaga lume, iar situaţia este din ce în ce mai îngrijorătoare, după cum a precizat managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti, prof. Adrian Streinu-Cercel. În România sunt estimate a fi 10% dintre cele 12 milioane de persoane din Europa care se presupune că ar fi infectate cu virus hepatic C. Totodată, România se află pe locul 4 la nivel global în ceea ce priveşte decesele cauzate de hepatita B şi C, iar în UE - pe locul 1 în ceea ce priveşte prevalenţa pe hepatita C. Alarmant este faptul că specialiştii prognozează un vârf al incidenţei hepatitei în 2020, în urma cumulului obţinut între pacienţii infectaţi înainte de anul 1989 cu persoanele nou-infectate prin utilizarea de droguri intravenoase, piercing sau tatuaje.

La Constanța, pe lângă testările care se pot face în orice laborator de analize medicale, costurile fiind modice, persoanele interesate pot apela la Fundația Balylor Marea Neagră.

Potrivit celui mai recent raport lansat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Boli de Ficat (ELPA), România se situează pe locul 25, din 30 de state europene, în ceea ce priveşte accesul pacienţilor cu hepatită la tratament şi servicii medicale specializate. Există şanse ca această situaţie să fie depăşită, conform declaraţiei făcute de către secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Dorel Săndesc. „Ministerul Sănătăţii a întreprins o serie de măsuri, printre care şi identificarea unicului distribuitor de pe piaţa din România al vaccinului pentru heptatita B. Având în vedere urgenţa, a fost iniţiată achiziţia prin procedură de urgenţă pentru 50.000 de doze de vaccin, care să acopere o perioadă de două-trei luni, urmând ca, în paralel, să se desfăşoare procedura de achiziţie centralizată pentru restul de 156.000 de doze de vaccin”, a spus oficialul.