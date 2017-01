Tratamentele cu antivirale nu afectează gravidele şi nou născuţii

Femeile însărcinate şi copiii mai mici de un an, bolnavi de gripă nouă, pot urma tratamentele cu antivirale, studiile demonstrînd că nu există efecte adverse, au anunţat reprezentanţii companiei Roche, în cadrul unei conferinţe organizate la Basel, Elveţia. “Datele unor studii efectuate pe aproximativ 2.400 de copii sub un an au arătat că administrarea de Tamiflu (antiviral folosit în tratamentul gripei porcine - n.r.) la bebeluşi nu prezintă un risc pentru aceştia. De asemenea, studiile efectuate pe animale, au demonstrat că, în prezenţa unei sarcini, Tamiflu nu dăunează fătului şi nu au fost înregistrate efecte nocive”, a precizat unul dintre oficialii Roche, David Reddy. Compania Roche analizează toate datele de la nivel internaţional privind administrarea de Tamiflu la femeile gravide, pe toată perioada pandemiei. Antiviralele, printre care şi Tamiflu, reprezintă cel mai utilizat tratament contra diferitelor forme de gripă. Specialiştii susţin că, în cazul autoadministrării de antivirale înainte de confirmarea îmbolnăvirii şi fără consultarea medicului, există riscul ca, ulterior, medicamentele să nu îşi mai facă efectul, din cauza rezistenţei virusului la antidot.