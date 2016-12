Tratamentele împotriva HIV funcţionează şi nu prea...

Numărul persoanelor care primesc tratament împotriva HIV la nivel mondial s-a dublat în ultimii cinci ani, potrivit datelor Programului Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA (ONUSIDA), relatează DPA. În luna iunie a acestui an, circa 18,2 milioane de persoane urmau tratament specializat, dintre care 910.000 de copii, de două ori mai mult decât cifrele înregistrate în urmă cu cinci ani. Numai în primele șase luni ale acestui an numărul celor care accesau medicația de specialitate crescuse cu un milion. Dacă aceste eforturi vor fi sprijinite și sporite, umanitatea va fi în grafic pentru atingerea țintei de 30 de milioane de persoane aflate sub tratament până în 2020, potrivit unui comunicat al ONUSIDA. Totuși, 2,1 milioane de persoane erau încă infectate cu virusul HIV în 2015, ducând numărul total al celor care sunt purtători ai virusului la 36,7 milioane.

Fetele și femeile cu vârste între 15 și 24 de ani reprezintă un grup vulnerabil în mod special. În 2015, circa 7.500 de femei din grupul de vârstă respectiv au fost infectate cu virusul HIV în fiecare săptămână, potrivit datelor ONUSIDA. Datele strânse din șase locații din estul și sudul Africii arată că fetele și femeile cu vârste între 15 și 19 ani reprezintă circa 70% din numărul persoanelor infectate cu vârste între 10 și 19 ani. Tinerele iau virusul HIV de la bărbați adulți, în timp ce bărbații contractează virusul mult mai târziu în cursul vieții, arată ONUSIDA.