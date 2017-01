Tratamentele pentru fertilitate, mai eficiente în cazul implantării unui singur embrion

Implantarea unui singur embrion rezultat în urma fecundării in vitro este cea mai ieftină şi eficientă metodă de a obţine o sarcină. Rezultatele cercetării specialiştilor Universităţii Oulu din Finlanda contrazic teoria potrivit căreia implantarea unui singur embrion în cazul fecundărilor in vitro ar reduce şansele femeilor de a duce la termen sarcina. Sarcinile multiple constituie cel mai mare risc pentru femei în timpul tratamentelor împotriva infertilităţii, crescînd semnificativ riscul de avort spontan, de naştere prematură şi de probleme de sănătate pe termen lung pentru copil. Peste 3,5 milioane de copii au fost născuţi în lume folosind tehnologia de reproducere asistată, începînd de pe 25 iulie 1978, data la care medicii britanici au asistat la naşterea primului copil rezultat în urma unei fecundări in vitro, o fetiţă numită Louise Brown.

Dezbaterea cu privire la implantarea mai multor embrioni pentru o singură sarcină s-a intensificat anul acesta, după ce o femeie din California a născut octupleţi, în urma unui tratament împotriva infertilităţii. Echipa de specialişti finlandezi a comparat rezultatele tratamentelor pentru fertilitate urmate de 1.510 femei, în perioada 1995 - 1999, cînd transferul a doi embrioni era o practică curentă, cu cele din perioada 2000 - 2004, cînd era comună practica implantării unui singur embrion. Concluzia cercetării a fost că femeile cărora le-a fost implantat un singur embrion au mai multe şanse de a duce sarcina la termen, rata de succes fiind de 42%, comparativ cu 37% la cele cărora li s-au transferat mai mulţi embrioni pentru o singură sarcină.