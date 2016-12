Tratamentul cu celule suşă poate vindeca diabetul de tipul I

Un tratament experimental pe bază de celule suşă poate ajuta unii pacienţi care suferă de diabet de tipul I să trăiască timp de, în medie, patru ani fără să mai apeleze la injecţiile cu insulină. Un studiu realizat de o echipă de cercetători brazilieni şi americani a fost efectuat pe 23 de pacienţi. Organismul fiecărui voluntar a putut să îşi producă propria cantitate de insulină, după un transplant cu celule suşă prelevate din măduva osoasă a pacientului. În plus, pacienţii care au înregistrat o recidivă a maladiei au avut nevoie de o cantitate de insulină mai mică decît în trecut. Cercetătorii au subliniat, totuşi, că acest tratament are rezultatele scontate doar în cazurile în care maladia este în stadiu incipient. Tratamentul are scopul să împiedice sistemul imunitar al pacienţilor care suferă de diabet de tip I - o maladie care apare, de obicei, în copilărie - să distrugă, din greşeală, celulele care produc insulină.

Pentru a măsura eficienţa acestui tratament, medicii de la Northwestern University din SUA şi de la Regional Blood Centre din Brazila au analizat concentraţia de C-peptide, un indicator al concentraţiei de insulină produsă de organism. 20 din cei 23 de pacienţi care au beneficiat de acest tratament nu au mai avut nevoie de injecţii cu insulină - unul dintre ei rezistînd fără aceste injecţii timp de patru ani. Opt dintre ei au fost nevoiţi să reînceapă tratamentul cu insulină, la un moment dat, însă au folosit doze mai mici. Tratamentul nu a dat rezultate în cazul a trei pacienţi şi, se pare, nu este util pacienţilor care suferă de mai mult de trei luni de diabet de tipul I, a explicat Richard Burt, de la Northwestern University. După aproximativ trei luni, celulele care produc insulină sînt deja distruse. Cercetătorii au dezvăluit faptul că este puţin probabil ca acest tratament să aibă efecte asupra pacienţilor suferind de diabet de tipul II, asociat cu obezitatea, deoarece organismul acestor persoane încă mai produce insulină.