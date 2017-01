Tre' să-ți recuperezi taxa ilegală de mediu? Ghinion...

Ca-n România - dai cu legiferarea-ntr-un loc și crapă ceva în alte două. Ia d-aici exemplu: a fost eliminat timbrul de mediu, odată cu celelalte 101 taxe. Yey! Wee! Dar stai, că procedura de recuperare a banilor plătiți de toți cei care și-au înmatriculat anterior mașinile s-a complicat rău de tot. Mai exact, prin abrogarea OUG 9/2013, A DISPĂRUT și procedura administrativă prin care se returnau banii, remarcă avocatul Alexandru Rățoi-Pârvu, de la casa Piperea & Asociații. Și știi și tu cum e în lumea civilizată - fără proceduri și autorizații nu faci nimic. Nici măcar grevă spontană. „Până acum, cei care își înmatriculau o mașină continuau să plătească taxa, deși Curtea de Justiție a UE decisese că este discriminatorie și obligase statul român să restituie banii. Procedura a fost introdusă prin OUG, la finele lui august 2015, dar a dispărut acum, odată cu legea 1/2017, prin care birul contrar legislației comunitare a fost abrogat. Măsura este evident pozitivă pentru viitor“, spune Rățoi-Pârvu. Dar ce ne facem cu cei care încă au bani de recuperat? Iată ce spune Fiscul - „ANAF are competență numai în ceea ce privește stabilirea, verificarea și colectarea timbrului de mediu pentru autovehicule, inclusiv soluționarea contestațiilor. Restituim, la cerere, taxa specială pentru autoturisme și autovehicule - plata se face în cinci ani (20% din valoare pe an). Se restituie într-o singură tranșă, tot la cerere, valoarea reziduală a timbrului de mediu, precum și diferențele rezultate în urma contestării sale. În 2016, spre exemplu, ANAF a achitat aproape 180 milioane lei“. Banii colectați din taxă ajung la Fondul de Mediu, gestionat de asociația anexă, AFM. Șeful ei, Alexandru Moia, spune că, în prezent, pe cale administrativă, se restituie doar diferențele de timbru de mediu (autovehicule) rezultate în urma contestării și valoarea reziduală a timbrului, într-o singură tranșă; și - atenție! - doar persoanelor fizice și juridice care beneficiază de o hotărâre judecătorească definitivă - „Termenul de soluționare a cererilor de restituire este de 45 zile, de la data înregistrării la Fisc. Acum sunt în curs de soluționare petițiile din decembrie 2016“. Întrebarea de 1.000 de puncte este, însă, următoarea - de ce a continuat statul să încaseze o taxă declarată ilegală? Pentru că... du-te naibii, d-aia!