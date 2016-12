Premierul Victor Ponta le-a spus judecătorilor Curţii Constituţionale (CC) că trebuie găsită o soluţie prin care parlamentarii să nu \"abuzeze\" de sesizarea instituţiei în cazul proiectelor adoptate de Legislativ şi a apreciat că nici judecătorii CC nu îşi doresc să devină a treia cameră a Parlamentului. În discursul susţinut la conferinţa organizată de CC pentru aniversarea a 20 de ani de la înfiinţare, Ponta a arătat că este necesar un efort de a opri \"aglomerarea\" Curţii de zeci de mii de sesizări, astfel încât această instituţie, care se confruntă cu un deficit de personal şi logistică, să nu se transforme într-o instanţă de drept comun. Membrii Comisiei juridice au adoptat, miercuri, un raport favorabil, fără amendamente la proiectul de lege care scoate hotărârile Parlamentului de sub controlul CC. Propunerea legislativă de modificare a Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale îi are ca iniţiatori pe deputatul PNL Cornel Pieptea şi pe senatorul PSD Georgică Severin. Autorii proiectului propun eliminarea de sub controlul de constituţionalitate al CC a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului. Proiectul urmează să fie dezbătut de plenul Senatului, care este cameră decizională.