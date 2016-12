Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), Oana Badea a declarat că „trebuie pus lacăt fabricilor de diplome”, afirmînd că, în România, există anomalii în sistemul universitar care au făcut să apară diplome fără competenţe în spate. „Orice om simplu constată că în unele locuri sînt fabrici de făcut diplome. Avem diplome fără competenţe în spate, o hîrtie simplă, dar care are antetul MECI. Aici este problema pînă la urmă. Eu nu văd nimic rău ca o universitate care nu are de-a face cu competenţe în spatele diplomei să îşi pună Universitate SRL la intrare. Cel care vrea să obţină acea diplomă în acele condiţii, să o obţină, nu închidem această cale, dar nu vreau să scrie MECI pe o diplomă care nu înseamnă nimic”, a spus Oana Badea. Ea a adăugat că universităţile cu tradiţie, de prestigiu, trebuie să ia atitudine împotriva acestor tipuri de instituţii de învăţămînt superior, pentru că s-a ajuns în situaţia în care o diplomă dată de Universitatea „Babeş Bolyai”, de exemplu, are scris în antet Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la fel ca o universitate care are centru chiar şi în cel mai îndepărtat sat din ţară. Declaraţiile survin ca urmare a deciziei ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu de a exclude de pe lista instituţiilor de învăţămînt superioare universităţile „Spiru Haret”, „Petre Andrei” şi „Apollonia”. Mai mult, pentru cei 56.000 de absolvenţi din acest an ai Universităţii „Spiru Haret”, MECI a refuzat să emită diplome, considerînd că formele de învăţămînt pe care le-au urmat nu sînt legal constituite. Diplomele pot fi eliberate, însă numai dacă conducerea „Spiru Haret” acceptă să treacă prin procesul de evaluare realizat de reprezentanţii Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior (ARACIS).

„Spiru” începe demersurile pentru procesul cu Ministerul Educaţiei

În timp ce reprezentanţii universităţilor „Petre Andrei” şi „Apollonia” au declarat deja că îşi vor rezolva problemele pentru a putea funcţiona legal în continuare, conducerea Universităţii „Spiru Haret” (USH) continuă să afirme că au tot dreptul de a funcţiona după bunul lor plac. Reprezentanţii USH încep, astăzi, demersurile pentru chemarea în instanţă a MECI după ce i-a fost retras, prin hotărîre de Guvern (HG), dreptul de organizare a admiterii în anul 2009-2010. Decizia a fost luată de către ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, ca urmare a faptului că reprezentanţii USH au solicitat şi cîştigat în instanţă anularea prevederilor a două hotărîri de Guvern asemănătoare, respectiv cele emise în 2007 şi în 2008. Prin urmare USH nu a mai fost trecută în hotărîrea din acest an. Din nefericire pentru conducerea universităţii, în acest an hotărîrea are o prevedere nouă, şi anume, numai facultăţile listate pot organiza admitere în anul universitar 2009-1010. Aşa se face că, după ce au cerut insistent să nu mai fie trecuţi pe listele ministerului şi să funcţioneze independent, ignorînd prevederile privind autorizarea şi evaluarea formelor de învăţămînt practicate (învăţămînt la zi, învăţămînt la distanţă - ID - învăţămînt la frecvenţă redusă - IFR), acum se încearcă din răsputeri includerea universităţii în hotărîrea MECI din 2009. „Noi nu am cerut să fim excluşi din HG 749/2009, ci doar am cerut ca hotărîrile precedente, 676/2007 şi 635/2008, să nu ne îngrădească drepturile. Vom cere în instanţă să fim trecuţi în HG din anul acesta”, a precizat purtătorul de cuvînt al USH, George Nicolau. Reprezentanţii MECI susţin că problema de la Universitatea „Spiru Haret” ar consta în numărul mare de studenţi înscrişi la departamentele de învăţămînt la distanţă şi fără frecvenţă. Mai mult, peste 90% dintre specializările la ID şi IFR nu sînt nici măcar autorizate provizoriu, prin urmare, funcţionează în afara legii, iar studenţii plătesc pentru a urma un curs care din punct de vedere legal nu există.

Din 31 de facultăţi, doar cinci pot organiza ID şi IFR

Potrivit unui document ministerial, la „Spiru” funcţionează 31 de facultăţi acreditate sau în curs de acreditare, însă numai pentru cinci dintre ele pot fi organizate cursuri în sistem ID şi IFR. Acest lucru nu se regăseşte însă pe site-ul universităţii, unde se arată că toate facultăţile organizează admitere pentru aceste tipuri de studii, în baza unui articol din legea învăţămîntului. De altfel, marea majoritate a studenţilor de la „Spiru Haret” urmează cursurile în regim ID sau IFR. În total, această universitate are 311.928 de studenţi, ceea ce înseamnă două treimi din totalul studenţilor din România. Înscrierile la facultăţile din cadrul USH se fac pe bază de dosar, au început deja în mai şi continuă pînă la sfîrşitul lunii septembrie, fără a fi precizată o limită de locuri pentru admitere. Situaţia este cu atît mai gravă cu cît majoritatea covîrşitoare a studenţilor sînt şcolarizaţi ID. Specializările la ID care nu au autorizare provizorie sau acreditare sînt: limbi străine, drept, administraţie publică, educaţie fizică, afaceri internaţionale, management, filosofie, studii culturale, jurnalism, comunicare, sociologie, psihologie, pedagogie muzicală, geografie, geografia turismului, matematică, informatică, management (Braşov), administraţie publică (Braşov), drept (Braşov), contabilitate (Constanţa), drept (Constanţa), administraţie publică (Constanţa), finanţe şi bănci (Constanţa), management (Constanţa), contabilitate (Craiova), finanţe şi bănci (Craiova), afaceri internaţionale (Craiova), drept (Craiova), administraţie publică (Craiova), contabilitate (Cîmpulung Muscel), finanţe şi bănci (Cîmpulung Muscel), administrarea afacerilor (Cîmpulung Muscel), psihologie (Braşov), pedagogie (Braşov), drept (Rîmnicu Vîlcea), contabilitate (Rîmnicu Vîlcea), finanţe şi bănci (Rîmnicu Vîlcea), finanţe şi bănci (Blaj), administrarea afacerilor (Blaj) şi informatică (Blaj). Pe lîngă acestea, alte 29 de programe la frecvenţă redusă din cele 47 oferite de USH se află în aceeaşi situaţie: limbi străine, administraţie publică, educaţie fizică, marketing, afaceri internaţionale, contabilitate, management, finanţe şi bănci, studii culturale, comunicare, sociologie, psihologie, geografie, geografia turismului, matematică, informatică, contabilitate (Constanţa), management (Constanţa), administraţie publică (Constanţa), drept (Braşov), psihologie (Braşov), pedagogie (Braşov) afaceri internaţionale (Craiova), drept (Craiova), administraţie publică (Craiova), administrarea afacerilor (Cîmpulung Muscel), drept (Rîmnicu Vîlcea), administrarea afacerilor (Blaj) şi informatică (Blaj).

În ciuda faptului că ar putea să îşi lase absolvenţii fără diplome, conducerea USH continuă să înscrie şi a anunţat deja că va fi organizată admiterea. Vremurile se anunţă tulburi pentru cei 18.000 de studenţi şi masteranzi înscrişi pe listele USH Constanţa care ar putea rămîne cu banii luaţi şi fără recunoaşterea studiilor urmate. „Am cîştigat în instanţă procesul împotriva Ministerului Educaţiei privind respectarea legii învăţămîntului. Ne vom continua activitatea în mod normal. În România încă se interpretează greşit legea autonomiei universităţilor. În ceea ce priveşte diplomele, acestea vor purta antetul universităţii. Vor fi recunoscute pentru că USH este înfiinţată legal şi are toate specializările acreditate”, declara, la sfîrşitul săptămînii, rectorul USH Constanţa, Olga Duţu.