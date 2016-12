Trebuie să cheltuim 10 miliarde de euro, în doi ani

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat vineri la Baia Mare că România trebuie să cheltuiască în 2014 şi 2015 fonduri europene în valoare totală de circa 10 miliarde de euro, sumă rămasă din alocările financiare ale exerciţiului financiar 2007-2013. "Anul acesta şi 2015 sunt doi ani în care trebuie să cheltuim ce a mai rămas din alocarea pentru actualul cadru financiar, aproximativ 10 miliarde de euro. Anul trecut noi am trimis Comisiei Europene peste 3,5 miliarde de euro - facturi, o sumă extraordinar de mare. Anul acesta este cu o ţintă mai mare decât ce am avut anul trecut", a precizat Eugen Teodorovici. El a spus că perioada 2009-2011 a fost una de stagnare din punct de vedere al absorbţiei fondurilor europene în România, nivelul actual fiind de 34%. "Ar fi fost mult mai bine dacă banii europeni, principala sursă de finanţare pentru orice stat european astăzi, ar fi intrat în România mai devreme - 2009, 2010, 2011, perioadă în care România a stagnat, din păcate. Ştiţi foarte bine, de la opt şi ceva la sută, aproximativ, în mai 2012, azi e 34%, un nivel de absorbţie foarte ridicat faţă de trecut, departe de ceea ce ar fi trebui să fie şi de ceea ce ne dorim cu toţi să fie în România", a mai precizat Teodorovici. Ministrul Fondurilor Europene a subliniat că 2014 este şi anul de început al următorului cadru financiar european, în care ţara noastră are o alocare de 43 de miliarde de euro, bani ce trebuie alocaţi pentru proiecte care oferă un avantaj competitiv faţă de ţările vecine.